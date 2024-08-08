М'ясо для снеків закуповують та сушать на Івано-Франківщині, а потім воно вакуумується в Миколаєві і відправляється на фронт. Волонтери відправили вже понад тонну снеків.

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Як дві дівчини з Миколаєва допомагають військовим

Засновниця проєкту, Катерина, розповіла, що основна частина виготовлення снеків проходить в Коломиї, де Катерина проживає нині. Щотижня вона замовляє 100 – 120 кілограмів курячого філе, яке очищує від жиру, плівки та хрящів.

Раніше я це робила в ручну. А зараз, завдяки нашим донаторам, з’явилась нарізальна машина, в яку просто кидаєш шматочок, і він нарізається на смужки,

– розповідає Катерина.

Після нарізки м’ясо засолюють у сертифікованих сумішах. За словами засновниці, це дешевше і пришвидшує процес. Потім додають маринад і витримують курку протягом семи годин.

Замариноване м’ясо завантажують у дегідратор, де воно сушиться протягом 10 – 12 годин, хоча через відключення електроенергії цей процес може тривати до 15 годин.

"І все, потім я вивантажую, пакую у вакуумні пакети по три кілограми і відправляю на пакування", – ділиться процесом приготування волонтерка.

Що із м'ясом роблять в Миколаєві

У Миколаєві готові снеки вакуумують. В Один пакетик кладуть 40 грамів снеків. Пакування відбувається за допомогою спеціального обладнання, яке здатне виготовляти десять кишенькових пакетиків за хвилину, які потім маркуються та відправляються на фронт. Зі 120 кілограмів сирої курки після обробки виходить приблизно 33 кілограми готових снеків.

Гроші на закупівлю сировини та обладнання збирають через соціальні мережі. Зберігатися такі перекуси можуть 2 – 3 місяці. У вакуумі курка легко переносить різні температури.

"ерез те, що тут велика кількість солі і в тому числі нітритна сіль, то воно не замерзає. І вони можуть перекусити в будь-який момент. Можуть кинути в гарячу воду, зварити суп, можуть кинути в мівіну. Залежно від того, які в них є можливості. В когось є можливості нагріти води, в когось нема,

– додає Катерина.

Снекарня поступово закупляє собі нове обладнання, відповідно зростає обсяг виготовлених продуктів.