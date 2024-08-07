Олександр Кравцов був змушений покинути Херсонську область ще 24 лютого. Того ж року він і релокував своє підприємсто.

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На Львівщині орендує землю

На Херсонщині у розпорядження агровиробника було 60 гектарів землі, де він вирощував овочі, однак зараз ця територія під контролем ворога.

Все повністю під контролем Росії і там в мене на полі перша лінія оборони, бункера стоять,

– розповів Кравцов.

Він також наголосив, що вся техніка та обладнання, потрібне для роботи, залишилось там.

У Львівській області чоловік орендує 23 гектари землі, де вирощує буряк, моркву, капусту, гарбуз. За його словами, морква зійшла погано, тож її доведеться пересіювати. Такої проблеми ніколи не було на Херсонщині.

Аграрій пояснив, що через відсутність поливу, урожай буде вдвічі меншим, ніж на Херсонщині. Також проблемами є кліматичні умови і специфіка ґрунту, однак з цим всім можна впоратись.