В нашей стране, несмотря на то, что идет война с Россией, остаются ячейки представителей пророссийски настроенных деятелей. Они могут действовать в интересах страны-агрессора.

Об этом 24 Каналу рассказал украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский, который провел собственное расследование о деятельности пророссийских структур, оставшихся в Украине. По его мнению, в нашей стране сейчас действует российский "дипстейт".

Что разоблачило расследование?

Казанский обратил внимание на то, что речь идет о людях, которые в прошлом открыто работали на Россию. Сейчас они скрывают свои связи.

"Этот российский "дипстейт" состоит из представителей УПЦ МП, которые не скрывают свое отношение к Украине, ее независимости и распространяют нарративы, которые выгодны России", – объяснил журналист.

Обратите внимание! В Центре противодействия коррупции отметили, что журналист Денис Казанский разоблачил деятельность ячейки пророссийских политиков с коррупционным шлейфом и церковных деятелей УПЦ МП. В частности, речь идет об экс-депутате Киевсовета от "Партии регионов" Алексее Омельяненко. Он, по данным журналиста, на протяжении лет финансировал сеть УПЦ МП, которая "связана с российской агентурой от Деркача до Медведчука". В частности, в заведении "Голосеевская пустынь" среди детей распространялись идеи "русского мира".



В Центре противодействия коррупции подчеркнули, что "секрет такой непотопляемости" Омельяненко скрыт в прочных и часто коррупционных связях с властной верхушкой. Она обычно давала "зеленый свет" УПЦ МП в земельных и имущественных вопросах.

Алексей Омельяненко, по словам блогера, занимался лоббированием интересов УПЦ МП, а также был вовлечен в коррупционные схемы.

"Это расследование должно привлечь внимание правоохранителей, потому что они никоим образом не проверяют и не прекращают деятельность этих деятелей. Например, Омельяненко сейчас замазан в рейдерском скандале с месторождением соли в селе Теребля на Закарпатье. Он имеет бизнес-партнера, часть компании записана на жену Омельяненко, другая – на еще одно лицо. И партнер обвиняет семью Омельяненко в том, что они блокируют работу этого предприятия. Фактически они осуществляют рейдерскую атаку на него", – подчеркнул Денис Казанский.

Поэтому это является показателем, ведь, по мнению политического обозревателя, человек из пророссийской партии реализует сегодня грязные бизнес-схемы в Украине, и правоохранительные органы ничего с этим не делают.

Другие примеры пророссийской деятельности в Украине и на ВОТ

В Центре Национального сопротивления отметили, что на оккупированной Луганщине в 2026 году добыча угля является закрытым коррупционным анклавом. В частности, компании Медведчука и Курченко управляют прибыльными пластами антрацита, а убытки перекладывают на местный бюджет. А сын Януковича – Александр – экспортирует уголь в обход санкций. Поэтому местные шахтеры работают фактически в условиях трудового рабства. Оккупанты действуют по стратегии "выжженной земли", что приводит к тому, что оккупированная территория становится непригодной для жизни. В конце концов, это ухудшает социально-экономические условия для местных жителей.

Напомним, что в начале 2026-го журналисты раскрыли существовании в Киеве подпольной школы "Перспектива" УПЦ МП. В школе преподавали на русском языке, цитировали русских поэтов, распространяли российский контент. Также в подпольном учреджении придерживались советской системы образования. Однако несмотря на все эти примеры, как сообщили в секретариате Уполномоченного по защите государственного языка, нарушений языкового закона зафиксировать не смогли. Также ни один из родителей не заявил о нарушении права на проведение образовательного процесса на негосударственном языке.

Отметим, что в Украине за коллаборационистскую деятельность на временно оккупированных территориях предусмотрена ответственность. Речь идет о людях, которые публично отрицают вооруженную агрессию против Украины, а также поддерживают Россию, ее армию и государственных деятелей. В соответствии со статьей 111-1 Уголовного кодекса Украины за публичные призывы или отрицание агрессии граждане могут быть наказаны: штрафом; лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 – 15 лет; исправительными работами до двух лет; арестом до 6 месяцев или лишением свободы до 15 лет; пожизненным лишением свободы. Дополнительно суд может конфисковать их имущество.