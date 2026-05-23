Про це 24 Каналу розповів український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський, який провів власне розслідування щодо діяльності проросійських структур, що залишились в Україні. На його думку, в нашій країні нині діє російський "діпстейт".

Що викрило розслідування?

Казанський звернув увагу на те, що йдеться про людей, які у минулому відкрито працювали на Росію. Зараз вони приховують свої зв'язки.

"Цей російський "діпстейт" складається з представників УПЦ МП, які не приховують своє ставлення до України, її незалежності і поширюють наративи, які вигідні Росії", – пояснив журналіст.

Зверніть увагу! У Центрі протидії корупції зазначили, що журналіст Денис Казанський викрив діяльність осередка проросійських політиків із корупційним шлейфом та церковних діячів УПЦ МП. Зокрема, йдеться про ексдепутата Київради від "Партії регіонів" Олексія Омельяненка. Він, за даними журналіста, впродовж років фінансував мережу УПЦ МП, яка "пов'язана з російською агентурою від Деркача до Медведчука". Зокрема, у закладі "Голосіївська пустинь" серед дітей поширювалися ідеї "руского міра".



У Центрі протидії корупції підкреслили, що "секрет такої непотоплюваності" Омельяненка прихований у міцних і часто корупційних зв'язках з владною верхівкою. Вона зазвичай давала "зелене світло" УПЦ МП у земельних та майнових питаннях.

Олексій Омельяненко, за словами блогера, займався лобіюванням інтересів УПЦ МП, а також був залучений до корупційних схем.

"Це розслідування має привернути увагу правоохоронців, тому що вони жодним чином не перевіряють і не припиняють діяльність цих діячів. Наприклад, Омельяненко зараз замазаний у рейдерському скандалі із родовищем солі у селі Теребля на Закарпатті. Він має бізнес-партнера, частина компанії записана на дружину Омельяненка, інша – на ще одну особу. І партнер звинувачує родину Омельяненків у тому, що вони блокують роботу цього підприємства. Фактично вони здійснюють рейдерську атаку на нього", – підкреслив Денис Казанський.

Тому це є показником, адже, на думку політичного оглядача, людина з проросійської партії реалізує сьогодні брудні бізнес-схеми в Україні, і правоохоронні органи нічого з цим не роблять.

Інші приклади проросійської діяльності в Україні та на ТОТ

У Центрі Національного спротиву наголосили, що на окупованій Луганщині у 2026 році видобуток вугілля є закритим корупційним анклавом. Зокрема, компанії Медведчука і Курченка управляють прибутковими пластами антрациту, а збитки перекладають на місцевий бюджет. А син Януковича – Олександр – експортує вугілля в обхід санкцій. Через це місцеві шахтарі працюють фактично в умовах трудового рабства. Окупанти діють за стратегією "випаленої землі", що призводить до того, що окупована територія стає непридатною для життя. Зрештою, це погіршує соціально-економічні умови для місцевих мешканців.

Нагадаємо, що на початку 2026-го журналісти розкрили існування у Києві підпільної школи "Перспектива" УПЦ МП. У школі викладали російською мовою, цитували російських поетів, розповсюджували російський контент. Також у підпільному закладі дотримувалися радянської системи освіти. Однак попри всі ці приклади, як повідомили у секретаріаті Уповноваженої із захисту державної мови, порушень мовного закону зафіксувати не змогли. Також жоден з батьків не заявив про порушення права на проведення освітнього процесу недержавною мовою.

Зазначимо, що в Україні за колабораційну діяльність на тимчасово окупованих територіях передбачена відповідальність. Йдеться про людей, які публічно заперечують збройну агресію проти України, а також підтримують Росію, її армію та державних діячів. Відповідно до Статті 111-1 Кримінального кодексу України за публічні заклики або заперечення агресії громадяни можуть бути покарані: штрафом; позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 10 – 15 років; виправними роботами до двох років; арештом до 6 місяців чи позбавлення волі до 15 років; довічним позбавленням волі. Додатково суд може конфіскувати їхнє майно.