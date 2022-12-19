В Украине действуют экстренные и аварийные отключения: где не будет света 19 декабря

Россияне постоянно пытаются попасть по критической инфраструктуре Украины и нанести как можно больше повреждений. Поэтому энергетики вынуждены внедрять экстренные и аварийные отключения света.

Такие отключения необходимы для того, чтобы снизить нагрузку на электросеть и дать возможность как можно быстрее и эффективнее отремонтировать все, что пытался уничтожить наш враг. Поэтому где не будет света 19 декабря расскажет дальше 24 канал.

Важно Украинцев предупредили о значительном дефиците электроэнергии из-за снижения температуры

Отключение света в Киевской области

В ДТЭК сообщили, что из-за атаки в столице вводятся экстренные отключения света.

К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется,

– отметил глава КМВА Сергей Попко.

Также Виталий Кличко сообщил, что энергетики и тепловики уже работают над устранением последствий атаки по объекту критической инфраструктуры. Они пытаются оперативно стабилизировать ситуацию с энергетическим, а также теплоснабжением.

Так что до возобновления ситуации в энергосистеме графики стабилизационных отключений сегодня не будут действовать.

Свет в Винницкой области

В Винницкой области задействованы ограничения электропотребления в соответствии с графиком почасового отключения. Согласно ему потребители разделены на 3 очереди:

1 очередь, часы обесточивания: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 очередь, часы обесточивания: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;

3 очередь, часы обесточивания: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00.

При этом остаются возможными отклонения на 20–30 минут выполнения графика для проведения переключений между очередями.

Очередность плановых отключений вы можете проверить по ссылке.



Отключение света в Винницкой области / Инфографика "Винницаоблэнерго"

Что со светом в Запорожской области

19 декабря в этой области будут продолжаться стабилизационные отключения электроэнергии, однако также возможны ввод аварийных стабилизационных и экстренных стабилизационных отключений электроэнергии. Они предполагают как увеличение продолжительности отключений, так и привлечение к ним потребителей других очередей – в объемах и на время, необходимых для стабилизации уровня энергопотребления.

Как сообщили в "Запорожьеоблэнерго", в случае их внедрения об этом будет сообщено дополнительно. К какой очереди принадлежит ваш адрес, вы можете ознакомиться по ссылке.



График отключения света в Запорожской области / Инфографика Запорожьеоблэнерго

Отключение света в Ивано-Франковской области

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила, что дневной лимит 19 декабря меньше объема предыдущего лимита на 4% и составляет 264,24. Из-за этого и из-за прогнозируемого роста потребления в рабочий день выделение будет осуществляться по схеме 4х2.

1 очередь. Подочереди 1.1, 1.2:

– С 01:00 до 03:00, с 06:00 до 10:00, с 12:00 до 16:00 и с 18:00 до 22:00 – подочереди будут выключены.

– С 04:00 до 06:00, с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 – подочереди будут с электроснабжением.

– с 03:00 до 04:00 – подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения.

Подочереди 1.3, 1.4:

– С 00:00 до 04:00, с 07:00 до 10:00, с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 22:00 – подочереди будут выключены.

– С 04:00 до 06:00, с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 – подочереди будут с электроснабжением.

– с 06:00 до 07:00, с 15:00 до 16:00 – подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения.

2 очередь. Подочереди 2.1, 2.2:

– С 02:00 до 05:00, с 08:00 до 11:00, с 14:00 до 18:00 и с 20:00 до 24:00 – подочереди будут выключены.

– С 00:00 до 02:00, с 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 20:00 – подочереди будут с электроснабжением.

– 05:00 до 06:00, с 11:00 до 12:00 – подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения.

Подочереди 2.3, 2.4:

– С 03:00 до 06:00, 08:00 до 12:00, с 14:00 до 18:00, с 20:00 до 23:00 – подочереди отключены.

– С 00:00 до 02:00, с 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 20:00 – подочереди будут с электроснабжением.

– с 02:00 до 03:00 и с 23:00 до 24:00 – подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения.

3 очередь. Подочереди 3.1, 3.2:

– С 00:00 до 01:00, с 04:00 до 08:00, с 10:00 до 14:00, с 16:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 – подочереди будут выключены.

– С 02:00 до 04:00, с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00 и с 20:00 до 22:00 – подочереди будут с электроснабжением.

– с 01:00 до 02:00 – подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения.

Подочереди 3.3, 3.4:

– С 00:00 до 02:00, с 04:00 до 08:00, с 10:00 до 14:00, с 16:00 до 20:00 и с 23:00 до 24:00 – подочереди будут выключены.

– С 02:00 до 04:00, с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00 и с 20:00 до 22:00 – подочереди будут с электроснабжением.

– с 22:00 до 23:00 – подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов. При их несоблюдении возможны отключения.

Также, для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки, к отключению может быть применена 4 очередь:

Обесточенная подочередь 4.1 будет с 07:00 до 12:00 и с 15:00 до 20:00.

Обесточенная подочередь 4.2 будет с 10:00 до 17:00, но при этом каждый потребитель будет без электроэнергии не более 5 часов в этом промежутке.

В часы включений просим потреблять электроэнергию экономно – от этого зависит возможность соблюдать графики,

– подчеркнула Светлана Онищук.

Отключение во Львовской области

В настоящее время львовские энергетики сформировали график подачи электроэнергии для потребителей, согласно которому электроэнергия будет подаваться дважды в сутки по четыре часа (итого — 8 часов). Сам же график подачи электроэнергии разработан для трех групп потребителей.

В другие часы суток следует готовиться к отключениям. Если в определенный момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период – энергетики это делают,

– сообщили в "Львовоблэнерго".

Графики отключений Львовщины / Инфографики "Львовоблэнерго"

Свет в Одесской области

Проверить свою группу отключения вы можете по ссылке

В Одесской области происходят аварийные отключения и продолжаются экстренные отключения света. Все это – из-за очередной российской террористической атаки.

Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики ДТЭК и НЭК Укрэнерго уже делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома жителей Одесской области,

– отметили в ДТЭК.

Свет в Полтавской области

Пока в Полтавской области действует график почасовых отключений с одновременным выключением двух очередей – основной и дополнительной (указана в скобках). Применяемая формула -4/+2.

График отключений очередей в Полтавской области / Инфографика "Полтаваоблэнерго"

Что со светом в Ровненской области

В Ровно и области 19 декабря введены графики отключения электроэнергии. Однако начальник Ровенской ОВА Виталий Коваль подчеркнул, что они не могут совпадать с фактическими условиями экстренных или аварийных отключений.

Графики отключений электроэнергии в Ровно и области доступны по этой ссылке.

Отключение света в Сумской области

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что с 6 утра 19 декабря в Сумской области были введены аварийные отключения электроэнергии. Для стабилизации системы и избежания таких отключений с 8 утра 19 декабря "Сумыоблэнерго" переходят на график +2/-4.

Это – вынужденный шаг, причины которого – похолодание и повреждение объектов критической инфраструктуры во время состоявшегося на прошлой неделе массового российского ракетного обстрела.

Поэтому в связи с временным изменением режима плановых отключений с 8:00 будут отключены:

2 очереди с 08:00 до 10:00;

3 очереди с 08:00 до 12:00;

Далее – согласно графику, который подтвердили ранее.

График почасового отключения света в Сумской области / Данные "Сумыоблэнерго"

Свет на Харьковщине

В "Харьковоблэнерго" обновили график отключений света с 19 по 25 декабря, согласно которому применено 12 очередей исключений:

1 очередь: с 18:00 до 21:00;

2 очередь: с 19:00 до 22:00;

3 очередь: с 07:00 до 10:00;

4 очередь: с 08:00 до 11:00;

5 очередь: с 09:00 до 12:00;

6 очередь: с 10:00 до 13:00 (Дергачи);

7 очередь: с 11:00 до 14:00;

8 очередь: с 12:00 до 15:00;

9 очередь: с 13:00 до 16:00;

10 очередь: с 14:00 до 17:00;

11 очередь: с 15:00 до 18:00;

12 очередь: с 17:00 до 20:00.

Отключение света в Хмельницком

Проверить к какой очереди принадлежит ваш адрес вы можете по ссылке

В Хмельницком для стабилизации работы энергосистемы введен график почасовых отключений. Он учитывает поочередность отключений потребителей и сохранение распределения электрической энергии объектам критической инфраструктуры. В настоящее время Хмельницкая область разделена на 4 очереди.

19 декабря график отключения света в Хмельницкой области будет выглядеть так:

7:00-11:00 – I, III очереди;

11:00-15:00 – ІІ, IV очереди;

15:00-19:00 – I, III очереди;

19:00-23:00 – ІІ, IV очереди;

23:00-3:00 – I, III очереди;

3:00-7:00 – ІІ, IV очереди.

Проверить, к какой группе отключений принадлежит ваш адрес, а также просмотреть адреса, которые обесточены или будут вскоре обесточены, можно по ссылке.

Украинцев просят максимально экономить электроэнергию

Несмотря на то, что свет появляется в домах не так часто, как этого хотелось бы, украинцев призывают разумно использовать электроэнергию. Именно так можно удержать баланс в энергосистеме и не допустить аварийных повреждений электросетей из-за перегрузки.

Поэтому при возможности не включайте электроемкие приборы одновременно и максимально минимизируйте потребление электричества в пиковые часы – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.



Как разумно пользоваться электроемкими приборами / Инфографика 24 канала

Как найти график отключения электроэнергии

Обратите внимание – что делать, если нет света, воды и газа: смотрите видео