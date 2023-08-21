В Украине создадут военную полицию: чем будут заниматься ее сотрудники

В Украине планируют создать военную полицию. Она будет действовать на базе Минобороны Украины и выполнять правоохранительные функции среди военнослужащих.

В Украине разработают законопроект о военной полиции Украины. В этом активно участвует Главное управление военной юстиции Минобороны.

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Должна поддерживать дисциплину

Военная полиция планируется как военное формирование с правоохранительными функциями. Оно будет входить в систему Минобороны Украины.

Цель – поддержание военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, ГССТ,

– говорится в сообщении.

Орган будет образован на основе военной службы правопорядка в ВСУ.

К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений (в зонах боевых действий).

Среди основных задач:

правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, прекращению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов;

оперативно-розыскная деятельность;

специальная превенция в ВСУ, ГССТ;

обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, ГССТ;

защита прав военнослужащих;

защита государственного имущества;

исполнение наказаний.

Военная полиция должна быть совместима с соответствующими структурами государств-членов НАТО. В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования.

Военная полиция: основное

Одна из причин создания военной полиции, как сообщила помощник министра обороны Татьяна Рычкова – это громоздкая и неэффективная процедура привлечения к ответственности военнослужащего, совершившего административное правонарушение.

Кроме того, эта процедура очень затягивается во времени — начиная с момента задержания нарушителя и до привлечения его к ответственности с последующей передачей документов в суд.

На самом деле, создание военной полиции в Украине предполагалось еще в начале 2015 года.