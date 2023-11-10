В Украине идет контрнаступление: в ОП озвучили предварительные выводы

В Офисе Президента прокомментировали контрнаступление ВСУ. Михаил Подоляк отметил, что наступательные операции продолжаются.

Советник Андрея Ермака заявил, что Украина наступает на Запорожском, Южном и Бахмутском направлении. Следует заметить, что враги пытаются остановить контрнаступление ВСУ.

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Что говорят в ОП о контрнаступлении ВСУ

Наступательные операции на целом ряде направлений не завершены, они не могут завершиться – это не какое-то мероприятие фестивального типа, это война. Россия ведет наступательные действия на Донецком направлении – это Авдеевка, Бахмут, на Угледарском и так далее. У нас продолжаются наступательные операции в полном объеме на Запорожском, на Южном направлении, опять же, на том же Бахмутском направлении и так далее,

– заявил Михаил Подоляк.

Он пояснил, что, безусловно, есть предварительные итоги контрнаступательных действий Вооруженных Сил Украины. В частности, наши военные поняли:

максимально объемные преимущества российской оборонительной линии;

на что враги сделали акценты и чего не хватает нам;

точный объем дефицитов, которые так и не были реализованы ни в преддверии наступления, ни во время наступления.

У России, например, как было преимущество в воздухе по линии фронта, так оно и сохраняется. А это соответственно определенным образом существенно сказывается на скорости продвижения. Далее, если был дефицит средств разминирования, то, конечно же, это сказывается,

– заявил Подоляк.

Однако он пояснил, что 5 месяцев наступательной операции доказали, что:

Россию можно вытеснять даже в состоянии, когда она находится в такой объемной обороне. По словам Подоляка, это не тот объем вытеснения, который планировался сначала, однако мы продвигаемся вперед по целому ряду направлений;

даже в состоянии, когда она находится в такой объемной обороне. По словам Подоляка, это не тот объем вытеснения, который планировался сначала, однако мы продвигаемся вперед по целому ряду направлений; очень эффективно себя проявляют дальнобойные ракеты, позволяющие резко сократить возможности России для ведения маневренной войны – перебрасывать дополнительно резервы и ресурсы.

"И если будет увеличение этого вида оружия (дальнобойных ракет – 24 Канал) в Украине, то, конечно, можно будет существенно уменьшить как раз боеспособность российской оккупационной группировки. Понятно, что, например, при такой интенсивности войны крайне качественно себя проявляют дроны, и нужно инвестировать много в дроны, именно в оперативные и оперативно-тактические дроны, которые работают по линии фронта...", – пояснил Подоляк.

По его словам, говорится о дронах, которые летают на расстояние до 10, 15, 20, 25 километров и, соответственно, работают точечно по конкретным единицам военной техники, по живой силе врага.

Зеленский объяснил, что замедлило контрнаступление ВСУ

Владимир Зеленский рассказал, что во время контрнаступления наших военных возникло несколько неприятных сюрпризов, замедливших процесс. В частности, некоторые проблемы были связаны с ожиданием военной помощи.

Президент поблагодарил партнеров за помощь, однако пояснил, что иногда решение о помощи принимается медленнее, поэтому Украина недополучает обещанное. Так, Вооруженные Силы Украины ждали боеприпасов семь месяцев. За это время Кремль все заминировал на Юге.

Более того, сейчас внимание стран разделилось и направляется также и на войну на Ближнем Востоке. По словам президента, сейчас много вызовов, из-за чего и есть некоторые медленные процессы.