Starlink станет дешевле: в Украине изменили правила ввоза терминалов

Правительство хочет, чтобы как можно больше людей было обеспечено терминалами Starlink. Потому условия их ввоза в Украину изменились.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль. Он отметил, что правительство ведет переговоры о возможности приобретения новой большой партии из тысяч систем Starlink для Украины.

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Starlink будут ввозить без пошлины и НДС

Шмигаль рассказал, что 29 ноября правительство утвердило необходимые документы, чтобы Starlink завозились в Украину без пошлины и НДС.

Это удешевит их стоимость и позволит обеспечить их для наибольшего количества людей и организаций.

– заметил премьер.

Он добавил, что на прошлой неделе по инициативе Президента Украины по всей стране заработали Пункты несокрушимости. Около тысячи из них открыла Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В этих пунктах есть свет, вода, тепло, связь. Работаем над тем, чтобы каждый такой пункт обеспечить старлинком", – добавил Шмигаль.

По его словам, подобные пункты открыл и ответственный бизнес, в частности в:

магазинах,

аптеках,

отделениях банков,

на автозаправочных станциях и так далее.

Местные власти также активно вовлекаются в организацию Пунктов несокрушимости.

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Starlink является важным инструментом для связи на фронте, позволяющим военным получать преимущество над существенно численно превосходящими силами врага. Однако терминалы используют не только защитники, но и экстренные службы, операторы, журналисты и обычные украинцы.