Механизм назначения субсидий и льгот в Украине изменят

Министерство социальной политики хочет обновить механизм назначения субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Субсидии будут назначаться через Пенсионный фонд Украины

В настоящее время прием документов, назначение субсидий и льгот осуществляет управление социальной защиты населения (УСЗН). Это происходит на местном уровне с привязкой к месту, где размещен соответствующий УСЗН. Министерство социальной политики предлагает назначать субсидии и льготы через Пенсионный фонд Украины.

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Почему хотят изменить механизм подачи субсидии

Дело в том, что оригиналы поданных и выплатных документов должны подаваться только в бумажной форме, что опасно во время боевых действий или оккупации.

Во время войны проработка заявлений на субсидии и льготы в общинах, где продолжаются боевые действия или временно оккупированы, невозможна. А в тех общинах, куда перемещаются граждане, процедура назначения – сложная и длительная,

– объяснили в ведомстве.

В целом, эта процедура занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в течение которых человек остается без выплат.

Использование Пенсионного фонда значительно упростит процедуру

В министерстве объяснили, что использование ИТ-систем Пенсионного фонда позволит принять документы граждан на получение жилищных субсидий и льгот в любой точке Украины. Например, субсидию для граждан, проживавших в Херсонской или Запорожской области, можно будет назначить во Львове или Виннице.

Новый механизм не будет влиять на получателей льгот и жилищных субсидий, не менявших место жительства. Для людей, вынужденно переехавших, он предоставит возможность обратиться по вопросу назначения жилищной субсидии или предоставления льгот в органы Пенсионного фонда Украины, в ЦПАУ или онлайн в местные органы (через приложение "Социальная громада").

Это также позволит автоматизировать процессы начисления и выплаты льгот и жилищных субсидий, а главное – не терять данные граждан, которые дают основания для получения жилищных субсидий и льгот, как это, к сожалению, происходило с ранее оккупированными территориями. Документы будут храниться в электронной форме, что обеспечит защиту информации, максимальное информационное взаимодействие с госреестром поврежденного и уничтоженного имущества и другими государственными реестрами,

– сказали в Минсоцполитики.

Что касается пенсий на оккупированных территориях – государство начисляет средства всем гражданам, даже если они находятся в оккупации. Средства можно получить либо на подконтрольной Украине территории, либо на счет в Ощадбанке, где деньги будут находиться 30 дней. Если человек не может забрать выплату, то деньги будут отправлять на все возможные счета, которые получатель когда-то открывал.

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