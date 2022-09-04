Зараз прийом документів, призначення субсидій та пільг здійснює управління соціального захисту населення (УСЗН). Це відбувається на місцевому рівні 1 з прив’язкою до місця, де розміщено відповідний УСЗН. Міністерство соціальної політики пропонує призначати субсидії й пільги через Пенсійний фонд України.

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Чому хочуть змінити механізм подачі субсидії

Річ у тім, що наразі оригінали поданих та виплатних документів повинні подаватись лише у паперовій форму, що небезпечно під час бойових дій чи окупації.

Під час війни опрацювання заяв на субсидії та пільги в громадах, де тривають бойові дії, чи які тимчасово окуповані, неможливе. А в тих громадах, куди переміщаються громадяни, процедура призначення – складна і тривала,

– пояснили у відомстві.

Загалом ця процедура займає від кількох тижнів до кількох місяців, впродовж яких людина залишається без виплат.

Використання Пенсійного фонду значно спростить процедуру

У міністерстві пояснили, що використання ІТ-систем Пенсійного фонду дозволить прийняти документи громадян на отримання житлових субсидій і пільг в будь-якій точці України. До прикладу, субсидію для громадян, які проживали в Херсонській чи Запорізькій області, можна буде призначити у Львові чи Вінниці,

Новий механізм не впливатиме на отримувачів пільг та житлових субсидій, які не змінювали місце проживання. Натомість для людей, які вимушено переїхали, він надасть можливість звернутися з питання призначення житлової субсидії чи надання пільг до органів Пенсійного фонду України, до ЦНАПів або онлайн до місцевих органів (через додаток "Соціальна громада").

Це також дозволить автоматизувати процеси нарахування та виплати пільг та житлових субсидій, а головне – не втрачати дані громадян, що дають підстави для отримання житлових субсидій і пільг, як це, на жаль, відбувалось, з раніше окупованими територіями. Документи зберігатимуться в електронній формі, що забезпечить захист інформації, максимальну інформаційну взаємодію з держреєстром пошкодженого та знищеного майна та з іншими державними реєстрами,

– сказали в Мінсоцполітики.

Щодо пенсій на окупованих територіях – держава нараховує кошти усім громадянам, навіть якщо вони наразі перебувають в окупації. Кошти можна отримати або на підконтрольній Україні території або на рахунок в Ощадбанку, де гроші перебуватимуть 30 днів. Якщо людина не може забрати виплату, то гроші надсилатимуть на усі інші можливі рахунки, які одержувач колись відкривав.

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