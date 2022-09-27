В Украине ликвидировали главного артиллериста 35-й общевойсковой армии россии

Украинские защитники ликвидировали начальника ракетных войск и артиллерии 35 общевойсковой армии вооруженных сил россии полковника бориса тотикова.

Информацию, как заметил 24 канал, об уничтожении оккупанта подтвердили и российские СМИ – сообщили о его захоронении. Тотиков и еще один военный преступник капитан олег лебедев были похоронены в Рязани 25 сентября.

Внимание Украинские защитники уничтожили пункт управления 35-й армии россии

Похоже, что полковник российской армии был уничтожен в результате удара РСЗО HIMARS по штабу оккупантов в Изюме Харьковской области накануне начала контрнаступления ВСУ под Балаклеей. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

По его данным, "сам штаб 35-й армии отвечал за управление войсками в этом районе, это в их полосе произошел прорыв".

А теперь, как мы видим, есть основания говорить, что существенные потери понесло российское командование в этом районе. Начальник ракетных войск и артиллерии – одно из ключевых звеньев в современной войне. Теперь понятно, что разгром россиян был в значительной степени связан с потерей управления и точным определением украинской разведкой дислокации российских штабов и их точным поражением,

– сообщил Бутусов.

К моменту ликвидации оккупант дожил до 47 лет.



Тотикова ликвидировали во время контрнаступления / Фото российские СМИ

Враг понес бешеные потери во время наступления ВСУ на Харьковщину

Успешное контрнаступление ВСУ на Харьковщине позволило не только освободить почти всю область. Во время него враг понес колоссальные потери.

Если говорить о 64 отдельной мотострелковой бригаде Восточного военного округа, то там потери вообще ошеломляют. Речь идет о 90% личного состава – погибших, раненых, дезертирах, уволенных из-за отказа воевать.

Потери российской армии по состоянию на 26 сентября составляют более 57 тысяч.

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