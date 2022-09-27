В Украине ликвидировали главного артиллериста 35-й общевойсковой армии россии
Украинские защитники ликвидировали начальника ракетных войск и артиллерии 35 общевойсковой армии вооруженных сил россии полковника бориса тотикова.
Информацию, как заметил 24 канал, об уничтожении оккупанта подтвердили и российские СМИ – сообщили о его захоронении. Тотиков и еще один военный преступник капитан олег лебедев были похоронены в Рязани 25 сентября.
Внимание Украинские защитники уничтожили пункт управления 35-й армии россии
Похоже, что полковник российской армии был уничтожен в результате удара РСЗО HIMARS по штабу оккупантов в Изюме Харьковской области накануне начала контрнаступления ВСУ под Балаклеей. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.
По его данным, "сам штаб 35-й армии отвечал за управление войсками в этом районе, это в их полосе произошел прорыв".
А теперь, как мы видим, есть основания говорить, что существенные потери понесло российское командование в этом районе. Начальник ракетных войск и артиллерии – одно из ключевых звеньев в современной войне. Теперь понятно, что разгром россиян был в значительной степени связан с потерей управления и точным определением украинской разведкой дислокации российских штабов и их точным поражением,
– сообщил Бутусов.
К моменту ликвидации оккупант дожил до 47 лет.
Тотикова ликвидировали во время контрнаступления / Фото российские СМИ
Враг понес бешеные потери во время наступления ВСУ на Харьковщину
- Успешное контрнаступление ВСУ на Харьковщине позволило не только освободить почти всю область. Во время него враг понес колоссальные потери.
- Если говорить о 64 отдельной мотострелковой бригаде Восточного военного округа, то там потери вообще ошеломляют. Речь идет о 90% личного состава – погибших, раненых, дезертирах, уволенных из-за отказа воевать.
- Потери российской армии по состоянию на 26 сентября составляют более 57 тысяч.
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