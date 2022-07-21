В Украине ликвидировали оккупанта, известного как DJ Mongol

Усилиями наших защитников и защитниц с каждым днем оккупантов становится все меньше и меньше. Среди тех, кого уже удалось ликвидировать, оказался и DJ Mongol.

Об этом сообщил волонтер InformNapalm из Грузии Иракли Комахидзе. В россии утверждают, что оккупант пошел на войну с Украиной добровольцем.

Заметьте Минус 38 850 оккупантов: потери врага по состоянию на 21 июля

Оккупанта похоронят в Уфе

Настоящее имя горе-диджея – Азат Шакиров. Ему было 34 года. Под своим псевдонимом выступал с музыкальными сетами в российских клубах.

Служил в одном из подразделений спецназовцев. Однако в последний месяц его контрактной службы произошла маленькая "неприятность" – оккупанта ликвидировали.

Детали гибели захватчика неизвестны. 21 июля его похоронят в Уфе.



Горе-диджей Азат Шакиров / Фото из соцсетей

Потери оккупантов в войне

Вместе с Dj Mongol украинские воины с начала полномасштабной войны ликвидировали уже 38 850 оккупантов. Также серьезные потери техники. Наши войска уничтожили:

танков – 1704;

боевых бронированных машин – 3912;

артиллерийских систем – 859;

реактивных систем залпового огня – 251;

средств ПВО – 113;

самолетов – 221;

вертолетов – 188;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 710;

крылатых ракет – 167;

кораблей/катеров – 15;

автомобильной техники и автоцистерн – 2781;

специальной техники – 72.

Интересно – Минцифры о блокировании сообщений в соцсетях, в том числе и об оккупантах: смотрите видео