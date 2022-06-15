В Украине ликвидировали военного пропагандиста россиян Сергея Постнова

Военный пропагандист России Сергей Постнов был ликвидирован ВСУ. Он создавал лживый контент о войне в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко 15 июня. Информация распространилась уже и среди РосСМИ.

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ВСУ ликвидировали российского пропагандиста

В Украине ликвидирован военный пропагандист Сергей Постнов. Полковник Постнов снимал пропагандистский контент в Украине с начала полномасштабного вторжения,

– пишет Цаплиенко.

Известно, что пропагандист прорывался в Гостомель в составе группировки "V". Он участвовал в захвате ряда городов и населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.

Ликвидацию Сергея Постнова украинскими защитниками уже подтвердили в России, о чем сообщают их СМИ. По данным пропагандистов, он "выполнял задачи по информационному сопровождению войск в разных горячих точках". Потому украинские военные хорошо поработали.

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Ситуация с погибшими в России затруднительна

Политолог Олег Саакян рассказывает, что ситуация с количеством жертв среди россиян довольно затруднительна. Поэтому абонементы на погребение в России скоро станут реальностью. По крайней мере, в стране-агрессоре уже объявляют тендеры на это захоронение.

По словам эксперта, в России из-за постоянных жертв произошла одна важная перемена . Решением суда там запретили публиковать данные по потерям. Саакян подчеркнул, что это было сделано не политическим решением, которое нужно было публиковать, а тихо – решением суда.

Также он добавил, что в стране даже начали подчищать задним числом стены памяти, потому что цифры очень велики. В то же время, запрос общества на такие данные только растет. Ведь в некоторых регионах, например, в Дагестане, цифра официально озвученных перевалила уже за 200.

Саакян говорит, что в России военных будут прятать под номерными табличками. А уже после окончания войны, людям скажут, кто там похоронен.

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