Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко 15 червня. Інформація поширилася вже і серед росЗМІ.
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ЗСУ ліквідували російського пропагандиста
В Україні ліквідували військового пропагандиста Сергія Постнова. Полковник Постнов знімав пропагандистський контент в Україні від початку повномасштабного вторгнення,
– пише Цаплієнко.
Відомо, що пропагандист проривався до Гостомеля у складі угруповання "V". Також він брав участь у захопленні низки міст та населених пунктів Харківської та Луганської областей.
Ліквідацію Сергія Постнова українськими захисниками вже підтвердили в Росії, про що й повідомляють їхні ЗМІ. За даними пропагандистів, він "виконував завдання з інформаційного супроводу військ у різних гарячих точках". Тому українські військові добре попрацювали.
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Ситуація із загиблими в Росії скрутна
Політолог Олег Саакян розповідає, що ситуація з кількістю жертв серед росіян доволі скрутна. Тому абонементи на поховання в Росії скоро стануть реальністю. Принаймні в країні-агресорі вже оголошують тендери на це поховання.
За словами експерта, в Росії через постійні жертви відбулась одна важлива зміна. Рішенням суду там заборонили публікувати дані щодо втрат. Саакян наголосив, що це зробили не політичним рішенням, яке потрібно було публікувати, а тихо – рішенням суду.
Також він додав, що в країні навіть почали підчищати заднім числом стіни пам'яті, тому що цифри дуже великі. Водночас запит суспільства на такі дані лише зростає. Адже в деяких регіонах, до прикладу, у Дагестані, цифра офіційно озвучених перевалила вже за 200.
Саакян говорить, що в Росії військових ховатимуть під номерними табличками. А вже після закінчення війни, людям скажуть, хто там похований.
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