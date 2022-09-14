В Украине – повторная масштабная воздушная тревога: россия нанесла удары по Кривому Рогу

14 сентября 2022 , 17:01
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В Украине по состоянию на 16:40 объявили масштабную воздушную тревогу. Серия отбоев началась в 16:51. В то же время уже через несколько минут началась повторная тревога.

Людей просят идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

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Где объявили воздушную тревогу

О воздушной тревоге оповестили жителей:

  • Львовской области;
  • Волынской области;
  • Закарпатской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Буковины;
  • Хмельницкой области;
  • Ровенской области;
  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • Черкасской области;
  • Киевской области;
  • Кировоградской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Луганской области;
  • Херсонской области;
  • Николаевской области;
  • Запорожской области;
  • Днепропетровской области;
  • Одесской области.
Заметьте! Телеграм-каналы сообщают о запуске ракет х-101 из Ту-95мс с Каспийского направления.

В Кривом Роге прогремел взрыв

Александр Вилкул в 17:05 заявил, что россия нанесла удар по Кривому Рогу. Местных жителей попросили оставаться в укрытии.

Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети, – написал Вилкул.

Впоследствии телеграм-каналы сообщили о еще не менее 2 взрывах в городе.

Взрывы слышали также В Запорожье

Кроме того, взрыв слышали в Запорожье. Сообщают, что сработала ПВО.

В ночь на 14 сентября оккупанты обстреляли Николаев

Виталий Ким – глава Николаевской ОВА – сообщил, что в ночь на 14 сентября оккупанты обстреляли Николаев.

 
Автор: Мар'яна Бекало