В Украине – повторная масштабная воздушная тревога: россия нанесла удары по Кривому Рогу
В Украине по состоянию на 16:40 объявили масштабную воздушную тревогу. Серия отбоев началась в 16:51. В то же время уже через несколько минут началась повторная тревога.
Людей просят идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
Заметьте У россиян истерика из-за визита Зеленского в Изюм – не могут понять, как так произошло
Где объявили воздушную тревогу
О воздушной тревоге оповестили жителей:
- Львовской области;
- Волынской области;
- Закарпатской области;
- Ивано-Франковской области;
- Буковины;
- Хмельницкой области;
- Ровенской области;
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Киевской области;
- Кировоградской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Луганской области;
- Херсонской области;
- Николаевской области;
- Запорожской области;
- Днепропетровской области;
- Одесской области.
В Кривом Роге прогремел взрыв
Александр Вилкул в 17:05 заявил, что россия нанесла удар по Кривому Рогу. Местных жителей попросили оставаться в укрытии.
Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети, – написал Вилкул.
Впоследствии телеграм-каналы сообщили о еще не менее 2 взрывах в городе.
Взрывы слышали также В Запорожье
Кроме того, взрыв слышали в Запорожье. Сообщают, что сработала ПВО.
В ночь на 14 сентября оккупанты обстреляли Николаев
Виталий Ким – глава Николаевской ОВА – сообщил, что в ночь на 14 сентября оккупанты обстреляли Николаев.