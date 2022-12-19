Первую тревогу начали объявлять в восточных регионах и Киеве, пишет 24 канал. Также тревога была объявлена в центральных и северных областях.

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Где было объявлена воздушная тревога

Донецкая область

Луганская область

Харьковская область

Днепропетровская область

Сумская область

Полтавская область

Кировоградская область

Черкасская область

Черниговская область

Киевская область

Винницкая область

Житомирская область

Запорожская область

Херсонская область

Воздушная тревога не была объявлена на Юге и Западе Украины.

Почему объявляли тревогу

Воздушная тревога в Украине была связана с активностью вражеской тактической авиации у границ России. В частности, два Ту-22м3 из Рязанской области двигались в направлении Курской области. Сообщалось, что возможны ракетные удары.

Мониторинговые чаты сообщали, что над Сумщиной отмечены две вражеские воздушные цели.

Кроме того, отмечалась активность тактической авиации россиян вдоль границы на севере, Луганской и над Азовским морем.

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