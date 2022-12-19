Первую тревогу начали объявлять в восточных регионах и Киеве, пишет 24 канал. Также тревога была объявлена в центральных и северных областях.
Кстати Киев и область ночью атаковали "Шахидами": что известно в настоящее время
Где было объявлена воздушная тревога
- Донецкая область
- Луганская область
- Харьковская область
- Днепропетровская область
- Сумская область
- Полтавская область
- Кировоградская область
- Черкасская область
- Черниговская область
- Киевская область
- Винницкая область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Херсонская область
Воздушная тревога не была объявлена на Юге и Западе Украины.
Почему объявляли тревогу
Воздушная тревога в Украине была связана с активностью вражеской тактической авиации у границ России. В частности, два Ту-22м3 из Рязанской области двигались в направлении Курской области. Сообщалось, что возможны ракетные удары.
Мониторинговые чаты сообщали, что над Сумщиной отмечены две вражеские воздушные цели.
Кроме того, отмечалась активность тактической авиации россиян вдоль границы на севере, Луганской и над Азовским морем.
Россия ночью атаковала Украину
- Ночью 19 декабря в Киеве и в ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за атаки иранскими дронами-камикадзе. Россия атаковала Киев и область, а также Виннитчину.
- Украинские военные уничтожили сразу 30 "шахидов". Россия направила в Киев 20 "шахидов", 15 из которых были сбиты. Кличко сообщил, что несколько взрывов прогремели в Шевченковском и Соломенском районах столицы.
- В Киевской области повреждения получили частные дома и объекты инфраструктуры. По предварительным данным, 3 человека ранены.
- Уже привычно целью атак россиян стали энергетические объекты Украины. Из-за атаки России в энергосистеме сложилась тяжелая ситуация. В некоторых регионах действуют экстренные отключения света.
- Также следует добавить, что совсем недавно Украина перенесла очередную массированную атаку России. В частности, 16 декабря россияне в девятый раз массированно атаковали украинские города. Оккупанты выпустили более 70 ракет, большинство из которых сбили наши силы ПВО.
- Российские военные атаковали Украину высокоточными и крылатыми ракетами с помощью стратегической авиации.