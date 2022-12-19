Спершу тривогу почали оголошувати у східних регіонах та Києві, пише 24 канал. Також тривога була оголошена у центральних та північних областях.
До речі Київ та область вночі атакували "Шахідами": що відомо на цей час
Де було оголошено повітряну тривогу
- Донецька область
- Луганська область
- Харківська область
- Дніпропетровська область
- Сумська область
- Полтавська область
- Кіровоградська область
- Черкаська область
- Чернігівська область
- Київська область
- Вінницька область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Херсонська область
Повітряну тривогу не було оголошено на Півдні та Заході України.
Чому оголошували тривогу
Повітряна тривога в Україні була пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації біля кордонів Росії. Зокрема, два Ту-22м3 з Рязанської області рухалися у напрямку Курської області. Повідомлялося, що можливі ракетні удари.
Моніторингові чати повідомляли, що над Сумщиною помічені дві ворожі повітряні цілі.
Крім того, відзначалася активність тактичної авіації росіян вздовж кордону на півночі, на Луганщині та над Азовським морем.
Росія вночі атакувала Україну
- Уночі 19 грудня у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через атаку іранськими дронами-камікадзе. Росія атакувала Київ та область, а також Вінниччину.
- Українські військові знищили відразу 30 "шахідів". Росія спрямувала на Київ 20 "шахідів", 15 з яких було збито. Кличко повідомив, що кілька вибухів пролунали у Шевченківському та Солом'янському районах столиці.
- У Київській області пошкоджень зазнали приватні будинки та об'єкти інфраструктури. За попередніми даними, 3 людей поранені.
- Уже звично ціллю атак росіян стали енергетичні об'єкти України. Через атаку Росії в енергосистемі склалася важка ситуація. У деяких регіонах діють екстрені вимкнення світла.
- Також варто додати, що зовсім недавно Україна перенесла чергову масовану атаку Росії. Зокрема, 16 грудня росіяни вдев'яте масовано атакували українські міста. Окупанти випустили понад 70 ракет, більшість з яких збили наші сили ППО.
- Російські військові атакували Україну високоточними та крилатими ракетами з допомогою стратегічної авіації.