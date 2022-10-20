В Украине была масштабная воздушная тревога
Сегодня в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Тревожные сирены прозвучали почти по всей Украине, кроме временно оккупированного Крыма.
Сегодня, в промежутке между 9.30 и 10.10, воздушную тревогу объявили почти в каждом регионе.
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В каких областях объявили воздушную тревогу
Об угрозе ракетных обстрелов предупредили в:
- в Киеве и Киевской области.
- Житомирской области;
- Черниговской области;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Херсонской области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Полтавской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкая область;
- Запорожской области;
- Львовской области;
- Ивано-Франковская область;
- Хмельницкая область;
- Волынской области;
- Ровенской области;
- Тернопольской области;
- Закарпатской области;
- Черновицкая область.
Также воздушная угроза сохраняется в Луганской области, где ее объявили еще 4 апреля.
Карта воздушных тревог 20 октября / alerts.in.ua
Впоследствии, около 11:33 почти во всех регионах, кроме Луганской области, объявили об отбое угрозы.
Угроза обстрела из Каспийского моря и Белоруссии
После объявления воздушной тревоги мониторинговая группа сообщила, что есть вероятность запуска ракет стратегической авиацией в режиме радиомолчания и сверхзвуковых ракет тактической авиацией.
"Белорусский гаюн" сообщает, что 10:05 с военного аэродрома в Мачулищах взлетел Миг-31К. Этот истребитель замечен в направлении Барановичей.
Через 5 минут, в 10:10, с Барановичей взлетели 2 истребителя. Похоже, сопровождение. Авиация летит в направлении юго-востока.
Кроме этого, остается риск использования врагом дронов-камикадзе.
Главнокомандующий ВС Валерий Залужный призвал украинцев не паниковать, поскольку силы ПВО работают.
Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров. Сохраняем спокойствие и веру в ВСУ,
– написал он.
Впоследствии еще во время тревоги в Украине в Беларуси впервые прокомментировали наличие российских самолетов в своем небе. Там заявили, что повышение активности самолетов сегодня – это "российская авиационная составляющая региональной группировки войск, осуществляющая плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства".
Как вести себя во время воздушной тревоги
- Если в вашем регионе объявили воздушную тревогу, спокойно и без паники перекройте воду, газ и выключите электрические приборы. Возьмите с собой средство связи, документы.
- Быстро направляйтесь в укрытие, однако не забудьте позаботиться о пожилых людях или маломобильных соседях, живущих неподалеку. Помогите им добраться до безопасного места или убедитесь, могут ли они сделать это самостоятельно.
- Не оставляйте дома и домашних любимцев, поскольку невозможно предсказать, когда вы сможете вернуться домой.
- Если вы не можете перейти в укрытие, спасатели рекомендуют пользоваться "правилом двух стен".
- Обратите внимание, что укрытие можно покидать только после отбоя.