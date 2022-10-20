В Украине была масштабная воздушная тревога

20 октября 2022 , 10:12
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Сегодня в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Тревожные сирены прозвучали почти по всей Украине, кроме временно оккупированного Крыма.

Сегодня, в промежутке между 9.30 и 10.10, воздушную тревогу объявили почти в каждом регионе.

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В каких областях объявили воздушную тревогу

Об угрозе ракетных обстрелов предупредили в:

  • в Киеве и Киевской области.
  • Житомирской области;
  • Черниговской области;
  • Винницкой области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Херсонской области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области;
  • Донецкая область;
  • Запорожской области;
  • Львовской области;
  • Ивано-Франковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Волынской области;
  • Ровенской области;
  • Тернопольской области;
  • Закарпатской области;
  • Черновицкая область.

Также воздушная угроза сохраняется в Луганской области, где ее объявили еще 4 апреля.


Карта воздушных тревог 20 октября / alerts.in.ua

Впоследствии, около 11:33 почти во всех регионах, кроме Луганской области, объявили об отбое угрозы.

Угроза обстрела из Каспийского моря и Белоруссии

После объявления воздушной тревоги мониторинговая группа сообщила, что есть вероятность запуска ракет стратегической авиацией в режиме радиомолчания и сверхзвуковых ракет тактической авиацией.

"Белорусский гаюн" сообщает, что 10:05 с военного аэродрома в Мачулищах взлетел Миг-31К. Этот истребитель замечен в направлении Барановичей.

Через 5 минут, в 10:10, с Барановичей взлетели 2 истребителя. Похоже, сопровождение. Авиация летит в направлении юго-востока.

Кроме этого, остается риск использования врагом дронов-камикадзе.

Главнокомандующий ВС Валерий Залужный призвал украинцев не паниковать, поскольку силы ПВО работают.

Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров. Сохраняем спокойствие и веру в ВСУ,
– написал он.

Впоследствии еще во время тревоги в Украине в Беларуси впервые прокомментировали наличие российских самолетов в своем небе. Там заявили, что повышение активности самолетов сегодня – это "российская авиационная составляющая региональной группировки войск, осуществляющая плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства".

Как вести себя во время воздушной тревоги

  • Если в вашем регионе объявили воздушную тревогу, спокойно и без паники перекройте воду, газ и выключите электрические приборы. Возьмите с собой средство связи, документы.
  • Быстро направляйтесь в укрытие, однако не забудьте позаботиться о пожилых людях или маломобильных соседях, живущих неподалеку. Помогите им добраться до безопасного места или убедитесь, могут ли они сделать это самостоятельно.
  • Не оставляйте дома и домашних любимцев, поскольку невозможно предсказать, когда вы сможете вернуться домой.
  • Если вы не можете перейти в укрытие, спасатели рекомендуют пользоваться "правилом двух стен".
  • Обратите внимание, что укрытие можно покидать только после отбоя.

Автор: Анастасія Кушпіт