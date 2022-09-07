В Украине прозвучала масштабная воздушная тревога

В ряде регионов Украины прозвучала воздушная тревога. Напоминаем, о важности немедленно отправляться в укрытие и находиться там до отбоя. Это может спасти вам жизнь.

Неспокойным стало утро для жителей многих областей Украины. Около 08:35 воздушную тревогу включили в Житомирской области. Вскоре сирены уже звучали как на Севере, так и на Юге, а также в Центре нашего государства.

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Где прозвучали воздушные тревоги

Житомирская,

Киевская,

Черниговская,

Черкасская,

Полтавская,

Днепропетровская,

Николаевская,

Херсонская области.

Напомним, что в Луганской области сирены не утихают с 4 апреля. Тогда местная власть приняла оставлять активной воздушную тревогу, ведь регион ежедневно по несколько раз обстреливался врагом из всего, что только можно было выпустить.

Так выглядит карта воздушных тревог по состоянию на 08:50 / Скриншот карты

Отметим, что в 08:51 начали подавать отбой. Поэтому сама воздушная тревога звучала менее 20 минут. И враг мог использовать ее не для атаки, а для того, чтобы издеваться над маленькими украинцами, которые как раз начинают обучение.

Интересным наблюдением поделился журналист Денис Казанский. Он отметил, что второй день подряд в Киеве воздушная тревога совпадает по времени с началом занятий в школе. Таким образом российские захватчики специально запугивают и истощают детей и преподавателей. Ведь их они заставляют бежать в убежища из классов, где проводится обучение.

В то же время напоминаем, что риск ракетных ударов все еще остается достаточно высоким. Поэтому как только прозвучали воздушные тревоги – не игнорируйте их. Следует тотчас же отправиться в укрытие, взяв с собой документы, минимальный запас продуктов и теплые вещи. В укрытии необходимо оставаться до тех пор, пока не будет отбоя. Этот простой алгоритм действий может уберечь вам жизнь.

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