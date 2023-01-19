В Украине – масштабная воздушная тревога: в Беларуси взлетели носители "Кинжалов"

Около 10 утра в определенных регионах нашего государства, в частности, на Востоке начали раздаваться сигналы воздушной тревоги. Впоследствии вся карта тревог стала красной. Белорусские активисты отмечают, что с аэродрома в Мачулищах взлетело несколько носителей опасных крылатых ракет типа "Кинжал".

В четверг, 19 января, в то время, когда украинцы празднуют Крещение, оккупанты решили снова атаковать наше государство. Стало известно, что с белорусской авиабазы взлетели Миг-31К и А-50У, которые могут переносить опасные ракеты.

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Во всех областях – тревога

Отметим, что ни в коем случае нельзя пренебрегать безопасностью и следует спускаться в укрытие. Угроза обстрелов очень высокая. На телеграм-канале Belarusian Hajun project активисты отметили, что:

в 10:44 в Мачулищах взлетел третий МиГ-31К с регистрационным номером RF-95194;

в 10:07 в Мачулищах состоялся взлет второго МиГ-31К ВКС России с регистрационным номером RF-92445;

в 09:58 в Мачулищах взлетел ДРЛО А-50У ВКС России с регистрационным номером RF-50608.

В 11:00 глава Ровненской ОВА Виталий Коваль опубликовал сообщение, из которого ясно, что в небе над регионом пролетал украинский летательный аппарат. Поэтому паниковать не нужно.



Карта тревог на 10:10, 19 января / Скриншот с "єМапа"

Известно, что с самого утра на территории Беларуси – неспокойно и фиксируется увеличение активности авиации оккупантов.

Министерство обороны Беларуси объявило начало 2-го этапа совместного летно-тактического обучения военных Беларуси и России. Сообщается, что авиационные подразделения приступили к выполнению задач,

– напомнили в Russian Hajun project.

В то же время там констатировали, что российский вертолет также совершал полеты в Барановичах, где есть авиабаза. Очевидно, что такие сообщения являются чрезвычайно тревожными сигналами. Они в очередной раз свидетельствуют о том, что два террористических государства-союзника – Россия и Беларусь – готовы делать все, чтобы разрушить жизнь целой украинской нации.

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Собственно, нам, украинцам, ничего не остается делать, как продолжать поддерживать Вооруженные Силы, заботиться о родных и спускаться в укрытие, когда есть опасность нанесения ракетных ударов. Тем более особо опасными "Кинжалами".



Что стоит взять с собой в укрытие во время тревоги / Картинка 24 Канала