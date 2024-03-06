Тревога начала распространяться по стране в 08:43. Призываем читателей не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и пройти в ближайшее укрытие.
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Что известно о тревоге
Отбой воздушной тревоги
В Воздушных силах объявили отбой угрозы по МиГ-31К.
В воздухе 2 МиГ-31К
Как сообщили в Воздушных силах, в России взлетело 2 борта МиГ.
Фиксируется 2 истребителя МиГ-31К, взлет состоялся с аэродрома Саваслейка Нижегородской области,
– предупредили в Воздушных силах.
Сейчас пусков ракет не происходило.
Карта воздушной тревоги по состоянию на 08:52 6 марта 2024 года
В России взлетел МиГ-31К
В Воздушных силах сообщили, что причиной объявления тревоги стал взлет носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К. Эти ракеты представляют угрозу для всей Украины, ведь они преодолевают тысячи километров за считанные минуты.
Тревога начала распространяться по стране. Почти во всех областях раздается сигнал воздушной тревоги.
В Киеве объявили воздушную тревогу.
Враг ночью атаковал "Шахедами"
- В ночь на 6 марта Россия массированно атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Взрывы ночью раздавались в Одесской и Хмельницкой областях.
- Утром в Воздушных силах сообщили, что оккупанты ночью запустили 42 ударных беспилотника. Силами и средствами ПВО удалось сбить 38 дронов-камикадзе.
- К сожалению, атака врага вызвала разрушения. Так, в Хмельницкой области поврежден объект инфраструктуры.