Тревога начала распространяться по стране в 08:43. Призываем читателей не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и пройти в ближайшее укрытие.

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Что известно о тревоге

09:07, 6 марта

Отбой воздушной тревоги

В Воздушных силах объявили отбой угрозы по МиГ-31К.

08:59, 6 марта

В воздухе 2 МиГ-31К

Как сообщили в Воздушных силах, в России взлетело 2 борта МиГ.

Фиксируется 2 истребителя МиГ-31К, взлет состоялся с аэродрома Саваслейка Нижегородской области,
– предупредили в Воздушных силах.

08:52, 6 марта

Сейчас пусков ракет не происходило.


Карта воздушной тревоги по состоянию на 08:52 6 марта 2024 года

08:45, 6 марта

В России взлетел МиГ-31К

В Воздушных силах сообщили, что причиной объявления тревоги стал взлет носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К. Эти ракеты представляют угрозу для всей Украины, ведь они преодолевают тысячи километров за считанные минуты.

08:44, 6 марта

Тревога начала распространяться по стране. Почти во всех областях раздается сигнал воздушной тревоги.

08:43, 6 марта

В Киеве объявили воздушную тревогу.

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