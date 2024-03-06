08:45, 6 марта

В Воздушных силах сообщили, что причиной объявления тревоги стал взлет носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К. Эти ракеты представляют угрозу для всей Украины, ведь они преодолевают тысячи километров за считанные минуты.