08:45, 6 березня

У Повітряних силах повідомили, що причиною оголошення тривоги став зліт носія гіперзвукових ракет "Кинджал" МіГ-31К. Ці ракети становлять загрозу для всієї України, адже вони долають тисячі кілометрів за лічені хвилини.