В Украине могут возникнуть проблемы со светом: энергетики переходят в усиленный режим работы

Часть территории Украины на выходных накрыла непогода, из-за чего могут возникнуть проблемы с электроэнергией. Потому украинские энергетики переходят в усиленный режим работы.

По прогнозам синоптиков в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях ожидается непогода. Поэтому энергетики переходят в усиленный режим работы и готовятся ликвидировать последствия аварий в случае их возникновения.

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В Одессе предупредили о возможных проблемах со светом

В ДТЭК Одесские электросети предупредили об угрозе отключения света из-за непогоды. В частности, сложные погодные условия могут привести к обрыву проводов и отключениям света.

Энергетики напомнили, что синоптики прогнозируют в Одесской области ухудшение погоды. В частности, в регионе ожидаются сильные снегопады, метели и усиление ветра.

Какова ситуация со светом в Киеве

В столице Украины, по прогнозам синоптиков, тоже ожидается непогода. Потому энергетики переходят в усиленный режим работы.

В то же время в столице из-за самой массовой атаки дронов на Киев без света остались 151 жилой дом, 75 домов частного сектора, 12 учреждений.

Однако в Киевской ГВА сообщили, что в настоящее время электроснабжение возобновлено. В столице обошлось без аварийных отключений и ограничения пока не планируются.

Где еще проблемы со светом из-за непогоды

В Министерстве энергетики 25 ноября сообщили, что из-за погодных условий без электроэнергии 5 населенных пунктов в Закарпатской области. Без света 1,7 тысячи клиентов.

Также из-за погодных условий и боевых действий без света остаются 69 населенных пунктов (17 тысяч абонентов) в Харьковской области. Там ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Всего в Украине из-за боевых действий и непогоды без света были 456 населенных пунктов.