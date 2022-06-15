В Украине может быть даже холодно: прогноз погоды на 16 июня

В Украине в четверг, 16 июня, прогнозируют похолодание. На Востоке обещают кратковременные дожди.

Средняя дневная температура составит +23...+25 градусов. Теплее всего будет в Одессе и Запорожье. Там прогнозируют +25...+27 градусов. Также жарко будет в Закарпатье. Там обещают +24...+26 градусов.

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Самое прохладное – на Прикарпатье и Ровенщине. Там обещают +21...+23 градуса.

В Киеве прогнозируют +23...+24 градуса тепла. В украинской столице днем будет солнечно. Осадков не прогнозируют.

В общем, жители почти всех областей Украины могут быть спокойными: дождь не испортит планов на день. По данным синоптиков, будет дождаться только в трех областях. Речь идет о Харьковщине, Луганщине и Донетчине.

Прогноз синоптикини Диденко

Наталья Диденко заявила, что в четверг в Украине может быть даже холодно. В частности, в ночь на 16 июня на Западе воздух едва прогреется до +8...+14 градусов. Тем временем в Карпатах столбики термометра опустятся до +6...+10 градусов.

По словам Диденко, на остальной территории Украины будет теплее. В то же время – все равно свежевать. Дышать будет приятно. Температура воздуха прогреется до +12…+16 градусов.

В течение дня потеплеет. Максимальная температура воздуха на большинстве территорий Украины составит +22…+27 градусов.

Ветер ожидается юго-западный, никаких сильных порывов, тихий, умеренный. Практически повсюду атмосферное давление будет повышенным – антициклональный характер погоды. Осадков завтра в Украине не предполагается,

– заявила Диденко.

Она добавила, что день готовит для украинцев много солнца и белых кучевых облаков.

Прогноз погоды в городах Украины.

Ужгород – +24...+26;

Львов – +23...+25;

Ивано-Франковск – +21...+23;

Тернополь – +22...+24;

Черновцы – +22...+24;

Хмельницкий – +22…+24;

Луцк – +22...+24;

Ровно – +21…+23;

Житомир – +22…+24;

Винница – +22...+24;

Одесса – +25...+27;

Николаев – +24...+26;

Херсон – +24...+26;

Симферополь – +24...+26;

Кропивницкий – +23…+25;

Черкассы – +23…+25;

Чернигов – +23...+25;

Суммы – +23…+25;

Полтава – +23...+25;

Днепр – +24...+26;

Запорожье – +25...+27;

Донецк – +23...+25;

Луганск – +23...+25;

Харьков – +23…+25;

Киев – +23…+25.



Погода в Украине на 16 июня / Карта Укргидрометцентра