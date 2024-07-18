Депутаты предлагают бизнесу экономическую мобилизацию: что это значит

Нардепы работают над законопроектом о введении экономической мобилизации вместе с экономическим бронированием. Она будет направлена на малый бизнес.

Концепция экономической мобилизации пока в разработке, но уже известно, что ее могут совместить в одном законопроекте с экономическим бронированием. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что пока о сроках представления этого законопроекта речь не идет.

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Бизнес бесплатно будет предоставлять услуги военным

Наталуха объяснил, что не все маленькие бизнесы смогут выполнить условия экономического бронирования и платить за своих работников. Поэтому военные предложили так называемую экономическую мобилизацию "как дополнение к идее экономического бронирования".

Представьте, что у вас есть СТО. Это СТО не имеет финансовой возможности оплатить 20 тысяч гривен за одного работника в месяц за бронь. Но оно пользуется спросом среди тех же военных, которые постоянно чинят свои машины. Тогда мы вводим категорию "экономической мобилизации",

– отметил Наталуха.

То есть экономическая мобилизация, по планам нардепов, будет заключаться в том, чтобы малый бизнес, что не может платить за бронь своих рабочих 20 тысяч гривен налога, предоставлял бесплатно за аналогичную стоимость свой товар или услугу, на которые есть спрос среди военных.

"Фактически это означает, что на сумму стоимости бронирования нужно предоставить услуг на ту же сумму. Например, вы хотите забронировать четырех работников, это сумма 80 тысяч гривен в месяц, то есть вы как владелец бизнеса должны заключить контракт с какой-то бригадой на бесплатные услуги в пределах 80 тысяч гривен в месяц. И за это получите право брони четырех работников", – объяснил Наталуха.