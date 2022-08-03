В Украине можно купить трофейный кусок российского вертолета и задонатить на ВСУ

9 мая 2022 года в районе села Циркуны Харьковской области украинские военные сбили российский вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". Теперь его обломок можно приобрести как трофей. Вырученные средства пойдут на ВСУ.

На обломки этого вертолета наткнулся основатель бренда SHERIFF Tactical Gear. Вскоре у его команды появилась идея, что эти обломки металла могут помочь нашим защитникам. Об этом сообщает 24 канал.

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Из обломков русского вертолета сделали уникальные монеты

Так, SHERIFF Tactical Gear разработали из обломков Ми-28Н уникальные трофейные монеты.

Мы сделали уникальные монеты. Все деньги от их продажи мы перечислим в одну из строевых частей ССО ВСУ. Каждая ваша покупка приближает победу над коварным врагом,

– говорится на сайте.

Все собранные средства пойдут на закупку беспилотников, тепловизоров и приборов ночного видения для украинских воинов.



Как выглядят монеты из обломков Ми-28Н / Фото forukrainiansoldiers

Выпуск монет ограничен – будет произведено всего 470 штук.

Где купить такую монету и сколько она стоит

Купить монеты можно на сайте - https://forukrainiansoldiers.com.ua. Цифровой файл монеты можно приобрести в любую сумму от 1 доллара.

При покупке от 500 долларов в дополнение к цифровому файлу человек получит реальный кусок ударного вертолета Ми-28Н.

Заметим, что этот вертолет с ПЗРК сбил зенитный дивизион 92-й механизированной бригады. Между тем с 24 февраля российская армия потеряла в Украине уже 191 вертолет и 223 самолета.

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