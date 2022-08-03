Первые, по данным Генштаба ВСУ, устроили оккупантам засаду. Вторые – подбили вражескую технику и взяли нескольких россиян в плен.
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Новые достижения ВСУ на Востоке и Юге Украины
Генштаб отмечает, что личный состав воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжает наносить урон российским оккупантам.
Так, на Донецком направлении морские пехотинцы на днях устроили засаду. В результате защитникам Украины удалось уничтожить:
- 2 боевые машины пехоты (БМП-2);
- 1 танк,
- 15 человек живой силы.
Кроме того, наши воины взяли 3 пленных.
Украинские воины не отстают в Херсонском направлении. Здесь они активно проводят демилитаризацию российской армии, чтобы ускорить освобождение региона.
Наша артиллерия подбила вражеский танк, действовавший в зоне ответственности подразделения, а пехота взяла двух пленных,
– рассказали в Генштабе.
Ситуация на фронте: актуальные данные Генштаба ВСУ
Основные усилия оккупанты сосредотачивают на штурме Бахмутского направления, где продолжаются ожесточенные бои. Захватчики обстреливали из артиллерии районы Кодемы, Семигорья, Травневого, Выемки, Берестового, Бахмутского и Опытного. Кроме того, оккупанты нанесли авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки.
Боевые действия продолжаются также в направлениях Владимировка – Соледар и Покровское – Бахмут.
На Южнобужском направлении враг атаковал позиции ВСУ с танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах 14 населенных пунктов. Он применил авиацию для удара вблизи урочища Плотницкое. Кроме того, россияне проводят воздушную разведку.
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