Первые, по данным Генштаба ВСУ, устроили оккупантам засаду. Вторые – подбили вражескую технику и взяли нескольких россиян в плен.

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Новые достижения ВСУ на Востоке и Юге Украины

Генштаб отмечает, что личный состав воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжает наносить урон российским оккупантам.

Так, на Донецком направлении морские пехотинцы на днях устроили засаду. В результате защитникам Украины удалось уничтожить:

2 боевые машины пехоты (БМП-2);

1 танк,

15 человек живой силы.

Кроме того, наши воины взяли 3 пленных.

Украинские воины не отстают в Херсонском направлении. Здесь они активно проводят демилитаризацию российской армии, чтобы ускорить освобождение региона.

Наша артиллерия подбила вражеский танк, действовавший в зоне ответственности подразделения, а пехота взяла двух пленных,

– рассказали в Генштабе.

Кстати, российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко предполагает, что от контрнаступления ВСУ на Херсон во многом зависит дальнейший ход войны. Здесь может определиться предел поражения оккупантов – отбросят ли захватчиков на границы по состоянию на 23 февраля или на 1991 год.

Ситуация на фронте: актуальные данные Генштаба ВСУ

Основные усилия оккупанты сосредотачивают на штурме Бахмутского направления, где продолжаются ожесточенные бои. Захватчики обстреливали из артиллерии районы Кодемы, Семигорья, Травневого, Выемки, Берестового, Бахмутского и Опытного. Кроме того, оккупанты нанесли авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки.

Боевые действия продолжаются также в направлениях Владимировка – Соледар и Покровское – Бахмут.

На Южнобужском направлении враг атаковал позиции ВСУ с танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах 14 населенных пунктов. Он применил авиацию для удара вблизи урочища Плотницкое. Кроме того, россияне проводят воздушную разведку.

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