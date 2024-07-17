Украине не хватает командиров: и не только в армии

В армии есть четкий критерий плохого командира – он боится брать на себя ответственность.

Дефицит командиров в Украине

Вообще командиры бывают разными. Они отличаются опытом, манерой общения, отношением к подчиненным. Со всеми этими особенностями можно ужиться. Кроме одной – когда командир перебрасывает ответственность на других.

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Война – пространство непопулярных решений. Большинство процессов здесь связаны с риском и затратами. Никто не гарантирует, что принятое решение окажется оптимальным. Никто не обещает, что отданное распоряжение приведет к хеппи-энду. А потому очень важно чувствовать, что наверху есть люди, готовые не только брать на себя ответственность, но и нести ее – когда что-то пойдет не так.

Так вот. Мне кажется, что на уровне страны у нас ощутимый дефицит командиров.

Пример первый. Армии нужны люди. Кого-то ранят, кого-то списывают, в бригадах растет некомплект. Те, что хотели стать добровольцами, – уже давно в ВСУ. Мобилизация в наших условиях не может быть популярным процессом, а потому главный вопрос звучит просто: насколько справедливой она будет в своей непопулярности.

Единственный выход – это когда государство вводит единые правила для всех, а потом жестко следит за их выполнением. Актуальные базы данных для ТЦК. Онлайн-кабинеты и электронные повестки. Неотвратимость наказания для тех, кто решил задним числом переписать свой социальный контракт с государством. Высокая пропускная способность ТЦК – и ответственность для тех военкомов и ВВК, решивших ловить рыбу в волне всеобщей мобилизации.

Вместо этого все ветви власти соревнуются в попытках перекинуть непопулярную тему друг на друга. Процесс, за который никто не хочет брать на себя ответственность, покрывается метастазами. Вместо цивилизованной мобилизации – "бусификация". Вместо неотвратимости наказания – запутанная многоступенчатая система с лазейками. Вместо электронного учета – бумажная археология. Армия не получает достаточно новых сил и войну тянут на себе истощенные люди, пришедшие в 2022 году.

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Пример второй. Бронирование. Чтобы не служить в ВСУ, ты должен или работать на ВСУ, или обеспечивать жизнеспособность страны.

Вместо этого мы наблюдаем за тем, как сотрудников компаний, производящих дроны для армии, – переодевают в пиксель. А те, кто к выживанию Украины не имеют отношения, – получают бронь. Теперь стране и вовсе предлагают легализованную систему откупа – когда за дополнительные 500 долларов в месяц человек покупает право не замечать войну и все, что с ней связано.

Знаете, в армии беспорядок начинается в тот момент, когда никто не хочет принимать решения. Когда ответственность перебрасывают на уровень младших командиров. Когда стратегический процесс остается без дирижера – и его вынуждены администрировать на местах, без общего контура и общей рамки.

Так вот. Это никогда не работает. Такой подход запускает хаос и приводит к катастрофе. То, что наша армия третий год подряд в условиях дефицита ресурсов успешно воюет с противником, который превосходит, можно объяснить лишь тем, что в армии значительно меньше думают о политике, чем о ней думают наши политики.

Подход к управлению государством следует изменить

Армия не может воевать в отрыве от государства. Те, кто управляют вертикалью, должны, наконец, попрощаться с попытками понравиться всем сразу. Качество военного никогда не определяется его популярностью. Это же правило работает в отношении политиков воюющей страны.

Государство должно расставить публичные приоритеты: какую модель поведения оно считает правильной и нормативной, а какую – нет. Здесь на самом деле нет ничего сверхсложного.

Те, что нападают на сотрудников ТЦК, – должны после этого садиться за решетку. Тех, кто пытается сорвать мобилизацию, – должны вызывать на допросы в СБУ. Люди, которые продают "белые билеты", – должны ехать в тюрьму вместе с теми, кто отправляет в армию непригодных к службе.

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Иначе крепнет ощущение, что государство решило самоустраниться от защиты самого себя. Что оно принимает решения в интересах тех, кто о государстве решил забыть. Что ключевая задача процесса мобилизации – это не втягивать в непопулярную тему конкретных должностных лиц.

Каждый, кто за последние 2,5 года одел на себя пиксель, понимал, что это решение связано, скажем так, с определенными рисками. Но те, кому выпало быть политиками в воюющей стране, – почему-то убеждены, что могут ими быть по правилам мирного времени. Воспринимая собственную популярность и рейтинг как условие для принятия решений – или же самоустранение от этих решений.

Если бы армия жила по таким правилам, мы проиграли бы войну еще 2 года назад.