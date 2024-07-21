В Украине на несколько часов отменили графики отключений света

В воскресенье, 21 июля, в Украине на несколько часов отменили графики отключения света. Так, свет не будут выключать в течение 3 часов.

Об этом сообщили в ДТЭК. Там добавили, что в случае изменения ситуации, украинцев оперативно проинформируют.

К теме В ДТЭК рассказали, как Украина может быстрее преодолеть дефицит электроэнергии

Когда не будут выключать свет

По информации от Укрэнерго, в воскресенье, 21 июля, отключение света с 12:00 и до 15:00 не предусматриваются. В этот период графики отключения света применять не будут.

Если ситуация в энергосистеме изменится, то об этом оперативно проинформируют.

Все оперативные новости, а также о главных событиях в мире есть

В то же время украинцам стоит помнить, что стоит экономно пользоваться электроэнергией. Вражеские обстрелы серьезно повредили украинские энергообъекты, а Украина потеряла 9 гигаватт генерирующей мощности. Такая мощность равна потреблению летом в пиковые часы таких европейских стран как Нидерланды, Финляндия или вместе Словакии и стран Балтии.

Сейчас Укрэнерго также готовится к зимнему периоду. Чтобы максимально обеспечить украинцев электроэнергией, специалисты продолжают восстанавливать энергообъекты. Кроме того, Владимир Кудрицкий сообщил, что Украина планирует разворачивать новую генерацию, а также привлекать частные компании.

"Что касается наших магистральных сетей, мы будем готовы. Это не значит, что при прилетах не будет повреждений, что не будет локальных временных проблем. Но мы точно избежим катастрофических последствий именно для магистральной сети", – сообщил глава правления Укрэнерго.