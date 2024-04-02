Из-за сильного ветра почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение

2 апреля 2024, 12:50
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Источник:

Украинский гидрометеорологический центр

В Украине объявили о штормовом предупреждении из-за сильного ветра. Порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Исключение составляет только Восток Украины. Мощного ветра не будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

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Почему в Украине объявили о штормовом предупреждении

2 апреля ночью в западных областях, днем в Украине, кроме Востока, порывы 15 – 20 метров в секунду. На высокогорье Карпат 25 – 30 метров в секунду,
– рассказали синоптики.

Они предупредили, что на территории почти всей Украины объявили о І уровне опасности, то есть жёлтом.


В Украине объявили о штормовом предупреждении / Карта Укргидрометцентра

В Киевской области в течение дня 2 апреля также будет ветер 15 – 20 метров в секунду.

"Температура ночью 9 – 14 градусов тепла, днем – 20 – 25 градусов. В Киеве ночью 12 – 14 градусов тепла, днем 22 – 24 градуса", – предупредили синоптики.

В Украине похолодает: что говорят синоптики

  • Апрель будет аномально теплым. Правда, синоптики иногда прогнозируют похолодание в первую неделю месяца. Уже 5 апреля на Западе, Севере днем местами в центральных областях ожидаются небольшие дожди. На остальной территории – без осадков.
  • Ночью температура воздуха составит 3 – 8 градусов тепла. На Севере даже местами заморозки 0 – 3 градуса мороза, днем 13 – 18, в южной части и в Крыму 17 – 22 тепла.
  • 6 апреля в большинстве областей будет дождливо. Исключение только Юг и Центр Украины.
Автор: Діана Квасневська