Из-за сильного ветра почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение
Источник:Украинский гидрометеорологический центр
В Украине объявили о штормовом предупреждении из-за сильного ветра. Порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Исключение составляет только Восток Украины. Мощного ветра не будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
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Почему в Украине объявили о штормовом предупреждении
2 апреля ночью в западных областях, днем в Украине, кроме Востока, порывы 15 – 20 метров в секунду. На высокогорье Карпат 25 – 30 метров в секунду,
– рассказали синоптики.
Они предупредили, что на территории почти всей Украины объявили о І уровне опасности, то есть жёлтом.
В Украине объявили о штормовом предупреждении / Карта Укргидрометцентра
В Киевской области в течение дня 2 апреля также будет ветер 15 – 20 метров в секунду.
"Температура ночью 9 – 14 градусов тепла, днем – 20 – 25 градусов. В Киеве ночью 12 – 14 градусов тепла, днем 22 – 24 градуса", – предупредили синоптики.
В Украине похолодает: что говорят синоптики
- Апрель будет аномально теплым. Правда, синоптики иногда прогнозируют похолодание в первую неделю месяца. Уже 5 апреля на Западе, Севере днем местами в центральных областях ожидаются небольшие дожди. На остальной территории – без осадков.
- Ночью температура воздуха составит 3 – 8 градусов тепла. На Севере даже местами заморозки 0 – 3 градуса мороза, днем 13 – 18, в южной части и в Крыму 17 – 22 тепла.
- 6 апреля в большинстве областей будет дождливо. Исключение только Юг и Центр Украины.