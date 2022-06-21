В Украине объявили штормовое предупреждение: во многих областях шквальный ветер и грозы

По данным синоптиков, во многих областях наблюдается шквальный ветер и грозы. Потому в Украине объявили штормовое предупреждение.

Ухудшение погодных условий прогнозируется на 21 и 22 июня. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Штормовое предупреждение в Украине

21 июня в Украине ожидаются грозы во всех областях, кроме юго-восточной части. В западных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Кроме того, объявлен первый уровень опасности, то есть желтый. Также в Украине будет превалировать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

22 июня в западных, южных и большинстве центральных областей прогнозируют порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. В этот день также объявлен I уровень опасности.



Ухудшение погодных условий 21 и 22 июня / Карта Укргидрометцентра

Прогноз от синоптикини Наталки Диденко

Наталья Диденко предупредила киевлян о дожде с грозой. По данным синоптика, 22 июня в столице пройдет дождь с грозой. Хотя погода в городе значительно ухудшится, это не повод для волнения. Диденко призвала киевлян не бояться грома и молнии.

Киевляне! Скоро будет дождь с грозой. При грозе может сильнее рвануть ветер – внимательно с открытыми балконами и бельем на веревках во дворах. Гроза, она же молния и гром, не пугайтесь, пожалуйста,

– пишет Наталья Диденко.

Также она попросила жителей столицы соблюдать осторожность. Диденко дала совет людям, которых вдруг может застать гроза на улице.

Оглянитесь вокруг, если вы гуляете, поищите навес или помещение, чтобы укрыться куда-нибудь от дождя поскорее,

– советует синоптик.

Прогноз погоды в городах Украины на сегодня, 21 июня.

Ужгород – +25...+27

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +19...+21

Ровно – +20...+22

Житомир – +21...+23

Винница – +25...+27

Одесса – +27...+29

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +26...+28

Сумы – +28...+30

Полтава – +29...+31

Днепр – +30...+32

Запорожье – +29...+31

Донецк – +30...+32

Луганск – +30...+32

Харьков – +30...+32

Киев – +24...+26

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