В Украину завезли ванильное мороженое с опасным веществом

На украинских прилавках заметили опасное для здоровья ванильное мороженое американской марки Häagen-Dazs. В Госпродпотребслужбе предупредили, что оно может быть опасно для здоровья.

Мороженое продавалось в магазинах Закарпатской области. Также его видели на прилавках магазинов в Тернополе, Одессе, Полтаве и других городах.

К теме В мире увеличивается количество самоубийств с помощью распространенной пищевой добавки

Партии этого мороженого снимают в разных странах мира

Мороженое производителя Häagen-Dazs экспортировали в Украину из Франции. В нем обнаружили очень опасное для здоровья человека вещество – этиленоксид .

Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области информирует о получении информационного сообщения системы RASFF от 12 июля 2022 года № 2022.4027-fup 10 об обнаружении этиленоксида в ванильном мороженом, экспортировавшемся из Франции в Украину,

– говорится в официальном сообщении Госпродпотребслужбы Тернопольщины.

Местным операторам рынка Госпродпотребслужба сообщила, что продукцию необходимо изъять из обращения и в письменном виде проинформировать о выявленном несоответствии.

Также служба попросила покупателей сообщать в соответствующие органы, если они увидят это мороженое в одном из магазинов.

Добавим, что это мороженое уже изъято из прилавков магазинов разных стран мира и Европы.

Швеции,

Швейцарии,

Хорватии,

Финляндии,

Германии,

Польши,

Дании,

Испании,

Тайваня,

Ямайки,

Индонезии,

Сингапура и т.д.

Почему этиленоксид опасен

Этиленоксид – это промышленный химикат, обычно используемый в медицине для дезинфекции медицинского оборудования.

При вдыхании этиленоксида возникает острое отравление. У человека может возникнуть тошнота, рвота, неврологические заболевания, бронхит, а контакт с кожей или слизистой глаз вызывает раздражение. Длительный контакт с этиленоксидом может привести к нарушениям деятельности мозга и нервной системы.

К теме – в россии покушались на преемника путина патрушева: смотрите видео