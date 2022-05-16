В Украине окончательно запретили коммунистическую партию: все это время она существовала
Источник:Ольга Совгиря
Закон о декоммунизации приняли более 6 лет назад. Но лишь только сейчас коммунистическая партия попала под окончательный запрет.
Почему коммунистическая партия продолжала существовать
По словам нардепа, "Закон о декоммунизации" Верховная Рада приняла еще в 2015 году. Он предусматривает осуждение коммунистического режима и запрет на пропаганду его символики, но сам вопрос о запрете коммунистической партии Украины должен был решить суд.
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Окружной административный суд г. Киева постановлением от 16 декабря 2015 года по делу № 826/15408/15 прекратил деятельность КПУ, но это решение было обжаловано в апелляционном порядке и не вступило в законную силу,
– отметила Совгиря.
Она отметила, что все это время коммунистическая партия Украины продолжала существовать и даже получала членские взносы, хотя и была отстранена от избирательного процесса.
Окончательный запрет коммунистической партии в Украине
И вот наконец Шестой апелляционный административный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы по этому делу и отказал в ее удовлетворении. Это означает, что решение суда о запрете коммунистической партии Украины вступило в законную силу.
Последние новости декоммунизации Украины
- 14 мая название арки Дружбы народов в Киеве наконец декоммунизировали. Теперь она называется Арка Свободы украинского народа.
- 10 мая, в Днепре демонтировали очередной коммунистический памятник – днепропетровским комсомольцам, который открыли возле Музея истории комсомола в 2010 году.
- В Украине также продолжается дерусификация, которая задела в том числе и названия станций метро в Киеве. Голосование по 5 названиям уже завершилось.
- Также городской совет Львова обнародовал список улиц, которые могут дерусифицировать в ближайшее время. Вопрос по каждой из них рабочая группа рассмотрит на ближайшем заседании.
- 22 апреля Верховная Рада проголосовала за десоветизацию украинского законодательства. Закон предусматривает отмену действия нормативно-правовых актов советского периода и УССР.
- 17 апреля в Харькове снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Теперь вместо бюста – надпись "Слава Украине".