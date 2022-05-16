В Украине окончательно запретили коммунистическую партию: все это время она существовала

Закон о декоммунизации приняли более 6 лет назад. Но лишь только сейчас коммунистическая партия попала под окончательный запрет.

Почему коммунистическая партия продолжала существовать

По словам нардепа, "Закон о декоммунизации" Верховная Рада приняла еще в 2015 году. Он предусматривает осуждение коммунистического режима и запрет на пропаганду его символики, но сам вопрос о запрете коммунистической партии Украины должен был решить суд.

Читайте также 7 человек "Русского союза Латвии" задержали на митинге против сноса памятника "освободителям"

Окружной административный суд г. Киева постановлением от 16 декабря 2015 года по делу № 826/15408/15 прекратил деятельность КПУ, но это решение было обжаловано в апелляционном порядке и не вступило в законную силу,

– отметила Совгиря.

Она отметила, что все это время коммунистическая партия Украины продолжала существовать и даже получала членские взносы, хотя и была отстранена от избирательного процесса.

Окончательный запрет коммунистической партии в Украине

И вот наконец Шестой апелляционный административный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы по этому делу и отказал в ее удовлетворении. Это означает, что решение суда о запрете коммунистической партии Украины вступило в законную силу.

Последние новости декоммунизации Украины