Чому комуністична партія продовжувала існувати

За словами нардепки, "Закон про декомунізацію" Верховна Рада ухвалила ще у 2015 році. Він передбачає засудження комуністичного режиму та заборону на пропаганду його символіки, але саме питання про заборону Комуністичної партії України мав вирішити суд.

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Окружний адміністративний суд м. Києва постановою від 16 грудня 2015 року у справі №826/15408/15 припинив діяльність КПУ, але це рішення було оскаржено в апеляційному порядку і не вступило в законну силу,

– зазначила Совгиря.

Вона зазначила, що весь цей час Комуністична партія України продовжувала існувати і навіть отримувала членські внески, хоча і була усунута від виборчого процесу.

Остаточна заборона комуністичної партії в Україні

І ось нарешті Шостий апеляційний адміністративний суд завершив розгляд апеляційної скарги у цій справі і відмовив у її задоволенні. Це означає, що рішення суду про заборону Комуністичної партії України вступило у законну силу.

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