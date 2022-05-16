Чому комуністична партія продовжувала існувати
За словами нардепки, "Закон про декомунізацію" Верховна Рада ухвалила ще у 2015 році. Він передбачає засудження комуністичного режиму та заборону на пропаганду його символіки, але саме питання про заборону Комуністичної партії України мав вирішити суд.
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Окружний адміністративний суд м. Києва постановою від 16 грудня 2015 року у справі №826/15408/15 припинив діяльність КПУ, але це рішення було оскаржено в апеляційному порядку і не вступило в законну силу,
– зазначила Совгиря.
Вона зазначила, що весь цей час Комуністична партія України продовжувала існувати і навіть отримувала членські внески, хоча і була усунута від виборчого процесу.
Остаточна заборона комуністичної партії в Україні
І ось нарешті Шостий апеляційний адміністративний суд завершив розгляд апеляційної скарги у цій справі і відмовив у її задоволенні. Це означає, що рішення суду про заборону Комуністичної партії України вступило у законну силу.
Останні новини декомунізації України
- 14 травня назву арки Дружби народів у Києві нарешті декомунізували. Тепер вона називається Арка Свободи українського народу.
- 10 травня, у Дніпрі демонтували черговий комуністичний пам'ятник – дніпропетровським комсомольцям, який відкрили біля Музею історії комсомолу у 2010 році.
- В Україні також триває дерусифікація, яка зачепила зокрема і назви станцій метро у Києві. Голосування щодо 5 назв вже звершилось.
- Також міська рада Львова оприлюднила перелік вулиць, які можуть дерусифікувати найближчим часом. Питання щодо кожної з них робоча група розгляне на найближчому засіданні.
- 22 квітня Верховна Рада проголосувала за дерадянізацію українського законодавства. Закон передбачає скасування дії нормативно-правових актів радянського періоду та УРСР.
- 17 квітня у Харкові знесли пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову. Тепер замість бюсту – напис "Слава Україні".