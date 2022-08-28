День Донецка и шахтера: как россия превратила передовой город в пустошь

Ежегодно в последнее воскресенье августа отмечают День Донецка и шахтера. Дончане имели сразу два праздника, поскольку до недавнего времени Донецк был "шахтерской столицей" Украины.

Донецк до оккупации

россия оккупировала Донецк в 2014 году, после чего в регионе началась стагнация, которая продолжается до сих пор, пишет 24 канал. До вторжения россиян Донецк неустанно развивался и был крупным промышленным и финансовым центром Украины.

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До оккупации на промышленных предприятиях Донецка было занято более 119 тысяч человек, в результате чего уровень безработицы в городе составлял всего 0,7 %

Среди ведущих предприятий тяжелой индустрии города был Донецкий металлургический завод, который производил около 9% стали в Украине. В Донецке также работали крупнейшие угледобывающие предприятия – шахта имени А. Ф. Засядько и шахта имени А. А. Скочинского.

Интересно, что до 2014 года в Донецке проводился крупнейший для Украины бизнес-форум – Международный Инвестиционный Саммит. Также в Донецке были сосредоточены главные офисы крупнейших компаний Украины, – финансово-промышленные группы System Capital Management, ДТЭК, Метинвест Холдинг, Индустриальный Союз Донбасса, Укринвест, HarvEast Holding, UMG.

Издание Forbes признавало Донецк лучшим городом Украины для ведения бизнеса по таким показателям как покупательная способность граждан, инвестиционный климат, экономическая устойчивость, инфраструктура и комфорт.

Евро-2012 – толчок в развитии туризма Донецка

Длительное время Донецк не ассоциировался со словами туризм и отдых, хотя город был буквально усеян розами и был приятен для прогулок. Мощный толчок туризму и инфраструктуре Донецка, как и остальной территории Украины, дал чемпионат Европы по футболу 2012. Украина вместе с Польшей впервые завоевали право проводить Евро-2012.

За право принять Евро-2012 перед Донецком встала задача построить новую взлетную полосу и аэровокзал в аэропорту имени Сергея Прокофьева. Впоследствии этот аэропорт станет символом борьбы украинских военных с оккупантами.

Также Донецк был футбольным краем, который дал Украине футбольный клуб Шахтер. Именно "горняки" бросили вызов киевскому Динамо во времена Независимой Украины. Шахтер завоевал для Независимой Украины первый и пока единственный евротрофей – Кубок УЕФА в 2009 году.

Благодаря Евро-2012 Шахтер и Украина получили стадион-конфетку – "Донбасс Арену". Это без преувеличения архитектурное произведение, ведь "Донбасс Арена" была лучшим футбольным стадионом Украины. Самое интересное, что стадион практически всегда был заполнен болельщиками на матчах местного Шахтера или сборной Украины.

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Открытие "Донбасс Арены" состоялось 29 августа 2009 года именно в День шахтера и День города Донецка. На церемонии открытия выступила известная американская певица Бейонсе. По аккредитации УЕФА и ФИФА стадион, который называют "летающей тарелкой", соответствует классу "элит".

"Донбасс Арена" до войны и после / Фото Шахтера и "Радио Свободы"

Сейчас на "Донбасс Арене" из-за оккупации футбольные матчи не проводятся. Шахтеру, как и другим клубам и спортсменам, пришлось покинуть Донецк из-за оккупации. Следовательно, дончане потеряли еще один способ весело провести досуг.

Война в Донецке

Все развитие Донецка перечеркнуло вторжение российских войск в 2014 году. россия распространяла свою пропаганду на Донбасс и подпитывала пророссийские настроения.

Стремительная активизация сепаратистского движения в Донецке началась после победы Революции достоинства и бегства Виктора Януковича за границу.

Пророссийские боевики захватили Донецк весной 2014 года и провели так называемый "референдум", призванный легитимизировать так называемую квазиреспублику "ДНР". Самой горячей точкой боевых действий в Донецке стал аэропорт.

Бои за аэропорт между ВСУ и пророссийскими войсками продолжались с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года. В ночь с 26 на 27 мая украинским военным удалось отбить Донецкий аэропорт, однако россияне не оставляли попыток отвоевать объект.

Донецкий аэропорт до войны и после / Фото из Википедии

В результате постоянных обстрелов здания аэропорта в течение лета – осени 2014 года были практически полностью уничтожены. Украинские военные держали оборону аэропорта 242 дня, что всего на неделю меньше продолжительности обороны Севастополя.

До полномасштабного вторжения россии в Донецке практически не было войны. ВСУ, если и осуществляли обстрелы, то только по военным объектам врага. В то же время после широкомасштабного вторжения российские военные начали обстреливать Донецк, чтобы обвинить в этом ВСУ. В россии боятся партизанских движений и сопротивления местного населения Донецка.

Донецк под оккупацией

Журналисты "Громадського" писали, что с начала оккупации Донбасса Украина потеряла значительную часть промышленности. В 2013 году предприятия региона продуцировали около 15% ВВП страны или 240 миллиардов гривен в год.

После оккупации Донецк и весь Донбасс столкнулись со стагнацией. Регион перестал развиваться и людям пришлось выживать из-за безработицы, поскольку остановились важные предприятия.

Также стало сложнее покинуть регион, поскольку пророссийские боевики закрыли большинство пунктов выезда. Донецк стал городом абсурда.

Почему в последнее воскресенье августа празднуют День шахтера

День шахтера впервые отмечался в связи с тем, что в ночь с 30 на 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов установил рекорд, послуживший началом стахановского движения.

За смену (5 часов 45 минут) он добыл рекордные 102 тонны угля, что соответствовало 14 нормам. Всю добычу записали на счет Стаханова, не учтя работы крепежников, которые ему помогали.

Праздник установлен в Украине в последнее воскресенье августа согласно Указу Президента Украины "О Дне шахтера" от 16 августа 1993 года.