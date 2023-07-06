Премьер Денис Шмыгаль заявил, что основой обороны Украины станет профессиональная армия. В то же время он подчеркнул, что Украина откажется от срочной службы после войны с Россией.

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Военнообязанные будут постоянно проходить обязательные обучения

Глава правительства сообщил, что в то же время будут созданы два компонента резерва. По его словам, все военнообязанные будут постоянно проходить обязательные обучения по определенным военным специальностям.

Реформирование и видение новой украинской армии премьер обсудил во время совещания "Украинский щит" с вице-премьер-министром Михаилом Федоровым, секретарем СНБО Алексеем Даниловым, министрами Алексеем Резниковым, Игорем Клименко, Александром Камышиным и представителями ВСУ.

Первоочередная задача – завершить переход Сил безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО. Во всех аспектах: от техники и оружия до планирования и анализа,

– отметил Шмыгаль.

Украина планирует развивать ВПК

Премьер-министр подчеркнул, что развитие ВПК станет еще одним компонентом новой украинской армии.

"Украина уже активно наращивает производство оружия и техники. Более того, запускаем новые программы и проекты", – заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что частный бизнес должен стать полноценным партнером государства в военно-промышленном комплексе.

Шмыгаль анонсировал создание новой системы оборонных закупок, которая будет включать в себя активное взаимодействие с международными партнерами и долгосрочное бюджетное планирование.

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