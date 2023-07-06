Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що основою оборони Україна стане професійна армія. Водночас він підкреслив, що Україна відмовиться від строкової служби після війни з Росією.

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Військовозобов'язані будуть постійно проходити обов'язкові навчання

Глава уряду повідомив, що водночас буде створено два компоненти резерву. За його словами, всі військовозобов'язані будуть постійно проходити обов'язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями.

Реформування та бачення нової української армії прем'єр обговорив під час наради "Український щит" з віцепрем'єр-міністром Михайлом Федоровим, секретарем РНБО Олексієм Даніловим, міністрами Олексієм Резніковим, Ігорем Клименком, Олександром Камишіним та представниками ЗСУ.

Першочергове завдання – це завершити перехід Сил безпеки та оборони України на стандарти НАТО. В усіх аспектах: від техніки та зброї до планування і аналізу,

– зазначив Шмигаль.

Україна планує розвивати ВПК

Прем'єр-міністр наголосив, що розвиток ВПК буде ще одним компонентом нової української армії.

"Україна вже активно нарощує виробництво зброї та техніки. Більше того, запускаємо нові програми та проєкти", – заявив Шмигаль.

Він підкреслив, що приватний бізнес має стати повноцінним партнером держави у воєнно-промисловому комплексі.

Шмигаль анонсував створення нової системи оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування.

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