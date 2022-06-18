В Украине планируют начать забирать имущество предприятий за двухмесячную задолженность

Война России против Украины нанесла тяжелый удар по украинской экономике. Впрочем, предприниматели могут встретиться еще с одной проблемой из-за украинского законодательства.

В Верховную Раду внесли законопроект №7427, который инициировал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он предполагает нововведения, как могут создать большие проблемы как для коммунальных предприятий, так и для частного бизнеса.

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Разрешение на арест имущества без суда

Как сообщил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, этот законопроект предоставляет "Нафтогазу" полномочия забирать имущество коммунальных и частных предприятий в случае наличия двухмесячной задолженности. Процесс может производиться без расчетов, суда и следствия.

Цинизм состоит в том, что имущество НАК будет забирать, а финансовые обязательства по долгам/кредитам оставит городам и селам, это новое слово в юриспруденции,

– подчеркнул Слобожан.

По его мнению, сейчас нужно решать проблемы с удорожанием газа, его минимальным количеством в хранилищах и разрушенными россиянами предприятиями, которые занимались снабжением теплом и водой.

Ассоциация городов Украины обратилась в профильный комитет, чтобы предотвратить атаку на право собственности и предотвратить срыв отопительного сезона.

Война России против Украины: последние новости

Российские кафиры нарушают все возможные законы и конвенции по обращению с пленными. В то время как Украина относится к пленным россиянам лучше, чем к ним относились дома, кафиры бьют и пытают украинцев, и пленных женщин заставляют смотреть на зверства.

Как сообщил генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, наши героические ВСУ прилагают просто титанические усилия для того, чтобы давать отпор врагу, а не в некоторых направлениях даже переходить в контрнаступление. По его мнению, ситуация улучшится, когда на вооружении у наших защитников и защитниц будет больше тяжелого высокоточного оружия.

Партизаны продолжают оказывать оккупантам безумное сопротивление и сеять панику среди коллаборантов и россиян. В Херсоне героям удалось взорвать автомобиль коллаборанта высочайшего уровня.

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