Парень проживал на юге Швеции. Его родных уже проинформировали.
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Волонтер погиб под Бахмутом
Волонтер погиб под Бахмутом в результате столкновения с боевой машиной. Это произошло во время эвакуации раненых с фронта.
Сообщается, что молодой человек был волонтером медицинского батальона "Госпитальеры".
Шведские СМИ также напомнили, что летом этого года в результате боевых действий в Украине погиб гражданин Швеции. 30-летний мужчина попал под снаряд у фронта в Донецкой области. Ранее он служил в Вооруженных Силах Швеции. Он принял решение уволиться, чтобы уехать в Украину.
Какая ситуация на Бахмутском направлении
- Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут. наши военные героически держат город и отражают атаки врага.
- В ВСУ рассказали, что возле Бахмута Россия теряет до 70 человек в сутки . оккупанты пытаются огнем повлиять на позиции наших военных, обстреливают из ствольной артиллерии, минометов и другого оружия.
- Недавно неподалеку от Бахмута украинские защитники уничтожили вражеский истребитель Су-24. От одного бомбардировщика остались одни обломки . На опубликованном фото можно увидеть разбросанные фрагменты российского Су-24. Что произошло с пилотами этого бомбардировщика – неизвестно.
- Михаил Подоляк заявил, что россиянам не стоит даже думать о Бахмуте . Там оккупанты потеряли уже тысячи мобилизованных, заключенных, наемников и военных. Захватчикам посоветовали готовиться к Ялте – Ялтинскому трибуналу.