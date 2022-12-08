Парень проживал на юге Швеции. Его родных уже проинформировали.

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Волонтер погиб под Бахмутом

Волонтер погиб под Бахмутом в результате столкновения с боевой машиной. Это произошло во время эвакуации раненых с фронта.

Сообщается, что молодой человек был волонтером медицинского батальона "Госпитальеры".

Шведские СМИ также напомнили, что летом этого года в результате боевых действий в Украине погиб гражданин Швеции. 30-летний мужчина попал под снаряд у фронта в Донецкой области. Ранее он служил в Вооруженных Силах Швеции. Он принял решение уволиться, чтобы уехать в Украину.

Справочно. "Госпитальеры" – добровольческая организация парамедиков, активно участвующая в российско-украинской войне с 2014 года. Оказывает первую медицинскую помощь и эвакуирует раненых украинских военных и гражданских из самых горячих участков фронта.

Какая ситуация на Бахмутском направлении