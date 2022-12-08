Хлопець проживав на півдні Швеції. Його рідних вже проінформували.

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Волонтер загинув під Бахмутом

Волонтер загинув під Бахмутом, унаслідок зіткнення з бойовою машиною. Це сталось під час евакуації поранених з фронту.

Повідомляється, що хлопець був волонтером медичного батальйону "Госпітальєри".

Шведські ЗМІ також нагадали, що влітку цього року в результаті бойових дій в Україні також загинув громадянин Швеції. 30-річний чоловік потрапив під снаряд поблизу фронту в Донецькій області. Раніше він служив у Збройних силах Швеції. Він прийняв рішення звільнитися, щоб поїхати в Україну.

Довідково. "Госпітальєри" – добровольча організація парамедиків, що бере активну участь у російсько-українській війні з 2014 року. Надає першу медичну допомогу та евакуює поранених українських військових і цивільних із найгарячіших ділянок фронту.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку