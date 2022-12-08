Хлопець проживав на півдні Швеції. Його рідних вже проінформували.
Читайте також На війні також гине багато військовослужбовиць: Резніков озвучив цифри
Волонтер загинув під Бахмутом
Волонтер загинув під Бахмутом, унаслідок зіткнення з бойовою машиною. Це сталось під час евакуації поранених з фронту.
Повідомляється, що хлопець був волонтером медичного батальйону "Госпітальєри".
Шведські ЗМІ також нагадали, що влітку цього року в результаті бойових дій в Україні також загинув громадянин Швеції. 30-річний чоловік потрапив під снаряд поблизу фронту в Донецькій області. Раніше він служив у Збройних силах Швеції. Він прийняв рішення звільнитися, щоб поїхати в Україну.
Яка ситуація на Бахмутському напрямку
- Російські окупанти не полишають спроб захопити Бахмут. наші військові героїчно тримають місто та відбивають атаки ворога.
- У ЗСУ розповіли, що біля Бахмута Росія втрачає до 70 осіб на добу. Окупанти намагаються вогнем вплинути на позиції наших військових, обстрілюють зі ствольної артилерії, мінометів та іншої зброї.
- Нещодавно неподалік Бахмута українські захисники знищили ворожий винищувач Су-24. Від одного бомбардувальника залишилися одні уламки. На опублікованому фото можна побачити розкидані фрагменти російського Су-24. Що сталося з пілотами цього бомбардувальника – невідомо.
- Михайло Подоляк заявив, що росіянам не варто навіть думати про Бахмут. Там окупанти втратили вже тисячі мобілізованих, ув'язнених, найманців та військових. Натомість загарбникам порадили готуватися до Ялти – Ялтинського трибуналу.