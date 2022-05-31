В Украине появился новый праздник – День Украинской Государственности

Верховная Рада Украины приняла решение о создании нового праздника – Дня Украинской Государственности. Его будут праздновать 28 июля.

За соответствующее решение проголосовали 257 народных депутатов. Это произошло во время заседания Верховной Рады 31 мая. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Почему именно 28 июля

Ежегодно 28 июля в Украине отмечают годовщину крещения Киевской Руси князем Владимиром Великим, которое состоялось в 988 году.

О создании этого праздника объявил президент Владимир Зеленский еще 24 августа 2021 - во время торжеств по случаю 30-й годовщины независимости. На следующий день глава государства внес в Верховную Раду соответствующий законопроект. Однако нардепы рассмотрели его только 31 мая.

Президентский законопроект предусматривает установление 28 июля выходным днем. Однако с учетом того, что законопроект был создан еще до начала полномасштабной войны и отмены государственных выходных во время военного положения, можно предположить, что в случае если война будет продолжаться, то в этом году День Украинской Государственности выходным днем не будет.

из-за войны государственные выходные отменяют

На фоне полномасштабной войны с Россией в Украине упраздняют государственные выходные. Такое уже происходило в апреле, когда был упразднен государственный выходной 25 апреля – второго дня после Пасхи. Также отменили и выходные в мае – 2 и 9 мая украинцы были рабочими.

В июне государственными выходными днями должны быть 13 июня (Троица) и 28 июня (День Конституции). Но в результате их также отменили .

Интересно, что до принятия законопроекта о создании Дня Украинской Государственности в Украине не было государственных выходных в июле.

Учитывая, что военное положение в Украине продлили до 23 августа, пока неясно, будет ли государственным выходным День Независимости. Если боевые действия завершатся к 23 августа – военное положение будет отменено ранее. Если же война будет продолжаться – военное положение будет продолжено.

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