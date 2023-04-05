В Украине придет потепление, хоть и с дождями: прогноз погоды на 6 апреля
Источник:Укргидрометцентр
Завтра, 6 апреля, в Украине ожидается потепление. Так, на Востоке, Юге и большинстве центральных областей в течение дня ожидается +9...+13 градусов тепла.
В то же время, холодный воздух охватит Западную часть Украины, днем ожидается +3...+8 градусов тепла, местами 0...3 градусов тепла.
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Дождь и мокрый снег
В Западных областях прогнозируют мокрый снег, в Карпатах возможен сильный снег, в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях - небольшой дождь.
На остальной территории Украины без осадков, лишь в Крыму местами пройдет небольший дождь.
Будет ли ветрено
Ветер Юго-Западный, 7 – 12 метров в секунду, днем в Северо-Восточных областях порывы 15 – 20 метров в секунду, в Карпатах 25 – 30 метров в секунду.
Температура ночью 0-5 градусов тепла, на Юге страны до 7 градусов, днем 8-13 градусов тепла, в Юго-западных областях 12-17 градусов, в Карпатах ночью 0-5 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.
Погода в столице
В Киеве 6 апреля ночью возможен небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер Юго-Западный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью 1 – 3 градуса тепла, днем 10 – 12 градусов.
Погода в городах Украины 6 апреля
- Киев – +3…+9
- Ужгород – +5…+7
- Львов – +2...+4
- Ивано-Франковск – +1...+4
- Тернополь – +2...+2
- Черновцы – 0…+4
- Хмельницкий – 0...+3
- Луцк – +1...+7
- Ровно – +1...+8
- Житомир – 0...+2
- Винница – 0...+6
- Одесса – ...+11
- Николаев – +13...+15
- Херсон – 15
- Симферополь – +13
- Кропивницкий – +16
- Черкассы – +11...+13
- Чернигов – +16
- Сумы – +12...+14
- Полтава – +12...+13
- Днепр – +12...+14
- Запорожье – +13.
- Донецк – +14
- Луганск – +14
- Харьков – +15...+16