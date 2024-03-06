"Шел 11 год войны": в Украине продают детскую военную форму времен СССР

В одном интернет-магазине военная ВСУ и волонтер наткнулась на неприятную вещь. А именно продажа детской одежды с отсылкой на военизированную рядянщину.

В Украине второй год продолжается кровопролитная полномасштабная война с российским агрессором. Несмотря на это в нашем государстве до сих пор случаются недопустимые случаи, которые свидетельствуют о том, что украинцы до сих пор не могут попрощаться с сознанием колонизированного народа.

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Что произошло

Об одном из таких случаев рассказала военная Вооруженных Сил и волонтер Леся Литвинова. По словам защитницы, она мониторила интернет-магазины в поиске карнавальной одежды для своей дочери Варвары. И была поражена, когда увидела, что предлагают украинские магазины.

Речь идет о костюмах для детей в виде формы советской военной медсестры и медбрата. К тому же, эта одежда дополнена символикой СССР – красной звездой.

Ищу для Варюшки идеи для карнавального костюма. Пошла посмотреть, что продают в этой стране. Шел 11 год войны... В интернете продают костюм военной медсестры и "летчика" – пилот Люкс

– прокомментировала ситуацию доброволица.

Вот во что хотят одеть наших детей во время российской агрессии / Фото скриншот Литвинова

Такие костюмы продают на Prom.ua, Bigl.ua, Izi.ua. Стоят они от 689 до 800 гривен.

Как отреагировали украинцы

В комментариях к посту Литвиновой граждане не скрывали своего возмущения.

Так этот магазин надо в СБУ сразу – это же пропаганда СССР и оккупантов

Боже, какая кринжатина. Кто-то действительно одевает своих детей в такое?

Это дно. Какой-то новый уровень дна

Ну а что, за это же ничего не будет. Начали подготовку к оккупации

Литчик, видно, что автоперевод с русского

Я аж зависла. Это все для кого?! Для детей ждунов? Нет слов:(

Это совковые видимо бабушки шьют

"Российские военные в центре Львова"

Журналист 24 Канала попал в подобную историю. Он случайно обнаружил, что в магазине в центре Львова продают набор игл "Армейские" с изображением солдата в российской форме и БМП-3. Как выяснилось, на коробке "красовалось" фото гражданина страны – агрессорки, актера Александра Лимарева, который сыграл в пропагандистском сериале "Солдаты". Как иглы с оккупантом оказались в городе Льва, читайте в расследовании нашего журналиста.