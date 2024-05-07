Напомним, этом году в марте сотрудники ГПСУ задержали мужчину в латексной маске, плаще-мантии и гидрокостюме при попытке незаконно пересечь границу с Молдовой. Так, нарушитель в костюме персонажа Волдеморта пытался "магически" исчезнуть из Украины.

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"Маска женщины для уклонистов"

На фоне многочисленных историй о том, как уклонисты переодеваются в женскую одежду, чтобы сбежать за границу или часто тонут в попытках перейти через Тису, снова стала "вирусной" тема с реалистичными масками.

Соответствующая продукция продается на платформе ОЛХ. Сумма, которая указана, чтобы приобрести эту вещь составляет почти 14 тысяч гривен за штуку. Однако в ассортименте производителя есть и более дорогая продукция за 39 тысяч гривен.

Авторы объявления не позиционируют изделие как средство "оберег" от встречи с сотрудниками военкомата. Однако несмотря на это, в сети ее уже успели наречь "маской для уклонистов".

В частности, в тексте объявлений указано, что основной задачей этих масок являются различные розыгрыши и пранки. Также там отмечают, что они также использовались для съемок телешоу и фильмов. Указывается, что всего в ассортименте есть 48 лиц. Более того, отмечается и приблизительная возрастная категория – 25 – 65 лет.



В интернете продают "маску женщины для уклониста" / Фото из открытых источников

Пользователи сети не прошли мимо и уже начали шутить на эту тему.



Реакция пользователей сети на продукцию / Фото из открытых источников

Уклонисты бежали через Тису: коротко