Нагадаємо, цьогоріч в березні співробітники ДПСУ затримали чоловіка у латексній масці, плащі-мантії та гідрокостюмі під час спроби незаконно перетнути кордон із Молдовою. Так, порушник в костюмі персонажа Волдеморта намагався "магічно" зникнути з України.

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"Маска жінки для ухилянтів"

На фоні численних історій про те, як ухилянти переодягаються в жіночий одяг, щоб втекти за кордон чи часто потопають у спробах перейти через Тису, знову стала "вірусною" тема з реалістичними масками.

Відповідна продукція продається на платформі ОЛХ. Сума, яка вказана, аби придбати цю річ складає майже 14 тисяч гривень за штуку. Однак в асортименті виробника є й дорожча продукція за 39 тисяч гривень.

Автори оголошення не позиціонують виріб як засіб "оберіг" від зустрічі зі співробітниками військкомату. Однак попри це, в мережі її вже встигли наректи "маскою для ухилянтів".

Зокрема, в тексті оголошень зазначено, що основним завданням цих масок є різноманітні розіграші та пранки. Також там зазначають, що вони також використовувалися для зйомок телешоу та фільмів. Вказується, що загалом в асортименті є 48 облич. Ба більше, зазначається і приблизна вікова категорія – 25 – 65 років.



В інтернеті продають "маску жінки для ухилянта" / Фото з відкритих джерел

Користувачі мережі не пройшли повз та вже почали жартувати на цю тему.



Реакція користувачів мережі на продукцію / Фото з відкритих джерел

Ухилянти втікали через Тису: коротко