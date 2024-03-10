Порушник виявився жителем Одеси. Перетнути кордон чоловіку не вдалося, оскільки його зупинили прикордонники.
Дивіться також Спіймали "бігунів": на Одещині рів зупинив ухилянтів, що хотіли перетнути кордон
"Магічна" спроба перетнути кордон
У ДПСУ розповіли, що чоловік перевтілився в міфічного персонажа, щоб непомітно пробратися до Молдови. "Чи для того, щоб злякати прикордонників, чи сподівався, що такий вигляд допоможе йому бути непомітним", – заявили у Держприкордонслужбі.
Там зазначили про грундовну підготовку чоловіка до перетину кордону.
До "подорожі" порушник готувався ретельно: взяв монокуляр та термосумку, в яку поклав ніж, ліхтар, рукавиці,
– розповіли в ДПСУ.
За даними прикордонників, порушник мав намір вплав перетнути річку Турунчук, а потім Дністер.
На кордоні з Молдовою спіймали ухилянта в костюмі Волдеморта: дивіться відео
Відомо, що справу скерували до суду.
На кордоні з Румунією затримали автобус, переповнений ухилянтами: коротко
- У Чернівецькій області 8 березня правоохоронці затримали мікроавтобус на кордоні з Румунією. Транспортний засіб був заповнений правопорушниками, які ухилялися від мобілізації.
- У ДПСУ розповіли, що на ділянці відділу "Порубне", після короткого переслідування, правоохоронці зупинили мікроавтобус, у вантажному відсіку якого в бік кордону прямували 34 чоловіки.
- Відомо, що це були жителі з 12 різних областей нашої держави.