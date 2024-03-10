Порушник виявився жителем Одеси. Перетнути кордон чоловіку не вдалося, оскільки його зупинили прикордонники.

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"Магічна" спроба перетнути кордон

У ДПСУ розповіли, що чоловік перевтілився в міфічного персонажа, щоб непомітно пробратися до Молдови. "Чи для того, щоб злякати прикордонників, чи сподівався, що такий вигляд допоможе йому бути непомітним", – заявили у Держприкордонслужбі.

Там зазначили про грундовну підготовку чоловіка до перетину кордону.

До "подорожі" порушник готувався ретельно: взяв монокуляр та термосумку, в яку поклав ніж, ліхтар, рукавиці,

– розповіли в ДПСУ.

За даними прикордонників, порушник мав намір вплав перетнути річку Турунчук, а потім Дністер.

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Відомо, що справу скерували до суду.

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