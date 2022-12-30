В Украине продлили отсрочку от призыва на службу во время мобилизации

Правительство продлило срок бронирования для военнообязанных. Такое решение было принято на заседании 30 декабря.

Чиновники внесли изменения в постановление "О продлении сроков действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации". Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

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Изменения предполагают автоматическое продление срока действия бронирования военнообязанных в условиях военного положения. Они будут оставаться забронированными еще на 3 месяца.

Что будет с мобилизацией в 2023 году

Также во время заседания правительства был утвержден новый порядок ведения военного учета призывников. Новые изменения усовершенствовали вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования. Это касается вопросов организации и ведения военного учета.

Очевидно, что всеобщая мобилизация будет продолжаться и в 2023 году, поскольку война не закончилась. Поэтому все военнообязанные мужчины могут получить повестки.

На улицах повестки будут вручать, пока все мужчины добровольно не начнут появляться в ТЦК. Однако следует отметить, что только 5% мужчин, которым вручают повестки, призывают на службу, а других отправляют домой. Повестки вручают для уточнения их состояния и прохождения медкомиссии.