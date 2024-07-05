Будет до 40 – 41 градусов: в каких областях Украины прогнозируют аномальную жару

На следующей неделе в Украине ожидается чрезвычайная жара. Она будет связана с распространением тропического воздуха из северных районов Африки.

В некоторых регионах нашей страны температура воздуха достигнет +40 – +41. Это очень близко к абсолютным максимумам температуры зафиксированных в Украине за всю историю наблюдений.

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В Украине прогнозируют чрезвычайную жару

В течение 11 – 15 июля до +40 – +41 ожидается в южных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

В других регионах нашей страны синоптики прогнозируют, что температурные показатели будут колебаться в пределах от +35 до +38.



В Укргидрометцентре объясняют, что такая аномальная жара связана с распространением на территорию Украины тропического воздуха из северных районов Африки.

Погодные условия могут негативно влиять на самочувствие людей! Будьте осторожны, по возможности не выходите на улицу и пейте побольше водички,

– отметили в ГСЧС.