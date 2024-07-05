В деяких регіонах нашої країни температура повітря сягне +40 – +41. Це дуже близько до абсолютних максимумів температури зафіксованих в Україні за всю історію спостережень.

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В Україні прогнозують надзвичайну спеку

Впродовж 11 – 15 липня до +40 – +41 очікується у південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

В інших регіонах нашої країни синоптики прогнозують, що температурні показники коливатимуться в межах від +35 до +38.



В Укргідрометцентрі пояснюють, що така аномальна спека пов'язана з поширенням на територію України тропічного повітря з північних районів Африки.

Погодні умови можуть негативно впливати на самопочуття людей! Будьте обережні, по можливості не виходьте на вулицю та пийте побільше водички,

– наголосили в ДСНС.