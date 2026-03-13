24 Канал Новости Украины
13 марта, 19:30
В Украине впервые проведут масштабное обследование доходов и условий жизни граждан

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Органы государственной статистики Украины с 16 марта начнут ежегодное обследование доходов и условий жизни украинцев, которое будут проводить в 22 регионах.
  • Для исследования случайным методом выбрано более 18 тысяч домохозяйств, вся информация будет конфиденциальной.

С 16 марта органы государственной статистики впервые начнут обследование доходов и условий жизни украинцев. В дальнейшем соответствующие обследования будут проходить ежегодно

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Государственную службу статистики.

Читайте также Опросы показывают, что украинцы хотят мира при одном условии, – историк

Как будет происходить исследование?

В Госстате объяснили, что целью этой инициативы является выяснение реального уровня доходов и условий жизни украинцев, чтобы понять, какие семьи сегодня больше всего нуждаются в поддержке.

Полученные результаты помогут не просто оценить уровень благосостояния населения, но и разработать программы социальной поддержки и определить приоритеты развития для принятия решений на государственном и региональном уровнях, 
– говорится в сообщении.

Для участия в исследовании случайным методом отобрали более 18 тысяч домохозяйств в 22 регионах Украины, в частности в Киеве. Обследование не будут проводить на временно оккупированных территориях и в зонах активных боевых действий.

Отобранные домохозяйства посетят уполномоченные работники органов статистики. Они предложат несколько способов участия в опросе:

  • сразу во время личного визита;
  • по телефону в удобное время;
  • через электронную анкету на сайте Госстата.

Во время визита интервьюеры будут предъявлять служебное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. В Госстате также отмечают, что вся полученная информация является конфиденциальной. Участие в исследовании добровольное, однако ответы отобранных домохозяйств важны для точности результатов, поскольку их не могут заменить другими участниками.

Кто в Украине зарабатывает больше всего?

  • Среди наиболее оплачиваемых вакансий в Украине остались профессии из сферы строительства, в частности фасадчики и каменщики. Однако уже в январе 2026 года к такому перечню добавилась новая категория – служба в Силах обороны. 
     

  • Всего за четыре года медианная заработная плата в Украине выросла почти на 94%, тогда как количество вакансий увеличилось на 13%.
     

  • В то же время статистика показывает, что спрос со стороны работодателей за это время существенно не изменился. Больше всего вакансий и в дальнейшем предлагают в розничной торговле и логистике, где чаще всего ищут продавцов и водителей.